Veselé, náučné aj vzdelávacie, také sú relácie na TV Minimax. September prinesie malým divákom premiérové série hneď niekoľkých seriálov.

Odpáľ, jednorožec!

Predstavte si, že máte svoj svet, ciele, ktoré chcete dosiahnuť a záujmy úplne odlišné od tých, ktorými sa bavia vaši rovesníci. Ctižiadostivá Alice je presne taká. Typicky dievčenské veci ako trblietky a jednorožce ju vôbec nezaujímajú, lenže potom sa jej do života jeden uletený jednorožec vrúti a prehlási sa jej najlepším kamarátom. Postupne sa postará o to, aby Alice do svojho života zaradila aj trochu zábavy a to aj za cenu, že je jej občas tŕňom v oku. Títo dvaja sú dôkazom, že láska nehnevaná nie je milovaná.

Sova a jej netradiční kamaráti

Tolerancia a vzájomná úcta sú v živote veľmi dôležité. Každý sme iný, čo je úplne v poriadku, inak by to predsa bola nuda, je však potrebné tieto odlišnosti rešpektovať. Mrzutá a prchká sova sa to všetko musí naučiť. Neznáša hluk, neporiadok a v podstate nikoho, preto pre ňu nie je nič horšie než neurotickí susedia, s ktorými musí koexistovať. Tolerovať nepríjemnú žabu s túžbou všetko ovládať, múdru pakobylku prichádzajúcu neustále s neužitočnými vynálezmi, hlúpu a dotieravú ovcu, kohúta, sliepky a naivného netopiera, to chce skutočne poriadnu dávku trpezlivosti a pevné nervy. Sova ale túži predovšetkým po pokoji a táto túžba ju privádza až do smiešnych situácií. Ako spolu táto nesúrodá partia nakoniec vyjde sa dozviete v nových častiach seriálu Sova a jej kamaráti.

Ilustračné foto Zdroj: AMC Networks

Nepremožiteľný Tím DroniX

Moderné technológie hýbu svetom, a predovšetkým pre mladých sú veľkým lákadlom. Nové, neopozerané a inteligentné vecičky zvádzajú k tomu hneď ich vyskúšať. A keď sa na Hawkinsonovej technickej akadémii stretne partia zvedavých študentov špecializujúcich sa na nanotechnológie, umelú inteligenciu a drony, bude o zábavu a dobrodružstvo postarané. Práve láska k dronom spojí odvážneho pilota Bucka Rockneta, vynikajúceho designera Tomasa Chessmata a inžinierku Vicky Risk, aby spoločnými silami zdokonalili a vyrobili prototyp dronu s názvom DroniX. Nie je to ale také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. DroniXu sa chce zmocniť spoločnosť Vulture Corp., ktorá ho plánuje zneužiť k nekalým aktivitám. V tejto firme pracoval aj otec Vicky, krátko pred jeho záhadným zmiznutím. Či za tým stojí práve Vulture Corp. a či sa podarí Tímu DroniX dron vyvinúť a ochrániť ho pred krádežou, to sa dozviete v animovanom seriáli „Tím DroniX“.

Ilustračné foto Zdroj: AMC Networks

Zistite, že je v živote potrebné nájsť rovnováhu medzi prácou a zábavou vďaka seriálu Odpáľ, jednorožec!, ktorý od 1. septembra uvidíte každý deň od 19:30 na TV Minimax. Ak vás lákajú moderné technológie a chcete inšpirovať aj svoje deti, sledujte seriál Tím DroniX každý deň od 19:00 na rovnakej televíznej stanici. Umenie tolerancie sa deti naučia spoločne so Sovou a jej kamarátmi každý deň od 15:30 rovnako na TV Minimax. Príjemnú zábavu.

