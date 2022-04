Ryby pekne plávajú s vínom

Ak si na Veľký piatok pripravíte rybu, snažte sa jej intenzitu chuti zladiť s vínom. Ryby sú vhodným spoločníkom pre šumivé, biele, ružové, ba dokonca i červené vína, v závislosti od druhu ryby a aj jej úpravy. Údený losos má výraznú chuť a dobre sa hodí k aromatickým bielym vínam ako je Sauvignon Blanc z Nového Zélandu alebo Čile. Vína z chladnejších oblastí ako je Chablis, sa dobre hodia k bielym rybám, ako je grilovaný morský vlk s kvapkou z citróna. Vyššia acidita preniká cez údené, mastné ryby a dodáva pokrmu osviežujúci nádych. Môžete vyskúšať i mladý Rizling, Silván alebo Veltlín. Ak máte radšej červené vína, vyberte si svetlejšie a sviežejšie štýly vín odrôd Pinot Noir, Grenache a Barbera. Ku grilovaným morským plodom, krevetám alebo languste vyskúšajte ľahké ružové suché víno alebo šumivé vína.

Someliér WinePlanet.sk odporúča Villa Maria EarthGarden Sauvignon Blanc Organic z Nového Zélandu alebo slovenské VÍNO NATURAL Domin & Kušický Chardonnay BIO.

Ilustračné foto Zdroj: WinePlanet.sk

Šunka a vínové variácie

Čo sa týka šunky, najlepšími sprievodnými vínami sú Rizling rýnsky, Veltlínske zelené alebo Tramín. Tieto vína sú svieže so zaujímavým chuťovým profilom, ktorý vyváži slanosť šunky. Acidita je tiež príjemnou podporou pre kombináciu a neohrozí chuť šunky ani vína. Výbornou voľbou sú slovenské, alsaské alebo nemecké suché Rizlingy s ovocno minerálnym charakterom. Chateau Ste. Michelle je tiež dobrá voľba. Pikantnejšia úprava šunky profituje z mäkšieho a hladšieho alsaského Tramínu, ktorý vyváži jej chuť.

Someliér WinePlanet.sk odporúča francúzske víno Zind Humbrecht Muscat Turckheim alebo slovenského reprezentanta Fundus Regius Rizling rýnsky.

Výber vín k veľkonočnému menu nájdete na WinePlanet.sk

K vajíčkam bublinky

Párovanie vína s vajíčkami je dosť ťažké. Ak ich však skombinujete so zeleninou, doplníte bylinkami a šunkou, môžete ľahko spárovať víno i s vajíčkami. Skvelým partnerom je šumivé víno ako slovenský sekt alebo Prosecco v bielej i ružovej verzii.

Someliér WinePlanet.sk odporúča ružové Prosecco SERENA 1881 Rosé Millesimato alebo slovenské šumivé víno Hacaj sekt Brut.

Jahňacina a červené víno

Pokiaľ ide o jahňacinu, jedným z obľúbených receptov je pečené jahňa. K nemu servírujte červené vína s decentnou tanínovou štruktúrou, dobrým ovocným charakterom a živou kyselinkou, ktoré znesú jahňacinu. Víno by malo mať dostatok ovocia a kyselín, aby zvládlo robustné chute jahňacieho mäsa, ale nemalo by ho prebiť. Acidita v jedle funguje trochu ako soľ, vďaka nej pôsobí víno ovocnejšie a dokáže zjemniť ostré zdanlivé červené. Taníny pomáhajú vyrovnávať tuky v bielkovinách, vďaka čomu sú tanínové vína a mäsový tuk dokonalými spoločníkmi. Tuk tiež pomáha zmierniť priľnavosť trieslovín. Pri spájaní vína určite nezabudnite na omáčky, často sú to najsilnejšie chute na tanieri.

Someliér WinePlanet.sk odporúča Domaine Chanson Fleurie alebo slovenské víno Papillon Víno od Francúza SYMPOSION Pinot Noir.

Ilustračné foto Zdroj: WinePlanet.sk

Veľkonočné mňamky a sladké vína

S kopou sladkých dobrôt, ktoré sa cez Veľkú noc upečú, by som vám odporučila, aby ste sa pokúsili zladiť víno so sladkosťou jedla. Sladké jedlo môže spôsobiť, že chuť suchého vína bude menej ovocná a aromatická. Ak máte chuť na šumivé víno, skúste niečo s medovým nádychom sekt v kategórii demi-sec. Ak uprednostňujete skôr biele vína, čo tak vyskúšať sladší Tramín alebo Muškát z Alsaska. Kysnuté orechové koláče a záviny sa príjemne zladia s tokajskými výbermi. Na sviatočnom stole by nemal chýbať ani symbol Veľkej noci pocukrovaný baranček s vetvičkou a červenou mašľou a k nemu si môžete dopriať napríklad prírodne sladký Rizling. K dezertom na báze tmavej čokolády sa odporúča portské víno.

Ilustračné foto Zdroj: WinePlanet.sk

Someliér WinePlanet.sk odporúča portské Graham's The Tawny Reserve Port alebo slovenské víno Žitavské vinice Hetera.