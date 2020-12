Čo spája Stahlmann s týmto športom, alebo konkrétne s Lajošom Kleinom a prečo ste sa rozhodli ho podporiť?

Celá myšlienka spolupráce vznikla celkom spontánne, keďže pochádzame z jedného mesta a Lajoša poznáme a sledujeme už dlhšiu dobu. A samozrejme, Lajoš je už teraz legendou, čo je určite tiež dôvodom našej spolupráce, ale podstatnú rolu zohrali určite vlastnosti, ktoré má Lajoš ako bojovník spoločné so značkou Milwaukee, ktorá tvorí jadro nášho biznisu a to je, sila, presnosť, vytrvalosť a nezničiteľnosť. Myslím, že v dnešnej dobe kde zohráva marketing veľmi dôležitú rolu, je mimoriadne dôležité, avšak veľmi zriedkavé nájsť takéto signifikantné prepojenia, s ktorými sa dá potom v rámci marketingu krásne pracovať , čo dodáva našej spolupráci prirodzenosť a zároveň jedinečnosť.

Ilustračné foto. Zdroj: Stahlmann

Prvú kampaň ste sa rozhodli zveriť do rúk Lukášovi Kimličkovi, prečo táto voľba?

Lukáš Kimlička je veľmi talentovaný fotograf, pre ktorého to bola tiež výzva, keďže sa venuje skôr fashion foteniu. Ústretovo však prijal našu ponuku, čím nás nesmierne potešil. Lukáš miluje svoju prácu, čo bolo cítiť aj počas fotenia. Výsledok bol skvelý, fotkám nechýbal jeho rukopis, mali teda hĺbku, zmysel a prirodzenosť. Samozrejme to bola pre nás aj prestíž, že do tejto kampane sa s nami pustil Lukáš Kimlička.

Ilustračné foto. Zdroj: Stahlmann

Stahlmann je exkluzívnym partnerom a distribútorom značky Milwaukee, ako hodnotíte vaše pôsobenie na Slovenskom trhu?

Milwaukee sa stáva na Slovensku fenoménom. Naši zákazníci a to nielen profesionály, ale aj bežný spotrebitelia značku Milwaukee milujú a presne to bolo našim cieľom. Dostať naše produkty, nielen na stavby, do dielní a priemyslu, ale chceme aby našu špičkovú kvalitu okúsil aj tatko na chate v horách, alebo slobodná mamička v byte. Sme radi, že na Slovensku rastie trend, kedy aj domáci majstri radšej zainvestujú do kvalitného náradia aj keď idú stavať iba búdu pre psíka, alebo záhradný altánok. Keďže ich občas zrádza vlastná „zručnosť“, veľmi ocenia, keď sa na 100% môžu spoľahnúť na náradie Milwaukee.

Ilustračné foto. Zdroj: Stahlmann

Aké sú ďalšie plány vašej spolupráce s Lajošom Kleinom?

Lajoš je nesmierne talentovaný bojovník s obrovským potenciálom v tele absolútneho profesionála s nezlomnou psychikou , čo ho predurčuje k obrovským úspechom vo svete MMA. Veríme, že sa staneme dlhodobou súčasťou jeho širšieho tímu a pokiaľ nám možnosti dovolia sa budeme snažiť byť mu čo najlepšou podporou na ceste za jeho veľkým snom, stať sa šampiónom UFC.