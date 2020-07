Dôsledky klimatických zmien už dávno pociťujeme aj na vlastnej koži. Až 60 % zákazníkov IKEA v regióne Česká republika, Maďarsko a Slovensko si myslí, že naše deti zdedia planétu v horšom stave, ako sme ju zdedili my.

Globálna hrozba je reálna, ale ak sa k nej postavíme zodpovedne, stále máme šancu zabojovať o lepšiu budúcnosť. IKEA opäť prichádza so svojou aplikáciou IKEA Better living a vyzýva Slovákov, aby sa zapojili do výzvy a vyskúšali udržateľnejší spôsob života v ich domácnosti.

Až 94 % Slovákov si uvedomuje vplyv ľudských aktivít na zmeny klímy, pričom 35 % z nás vyvíja veľké úsilie na zlepšenie situácie. To, že pre nás tento globálny problém predstavuje dôležitú tému, o ktorej by sme mali viac diskutovať, svedčí aj fakt, že 71 % Slovákov sa klimatických zmien obáva. IKEA sa preto už dlhodobo snaží poukazovať na množstvo jednoduchých spôsobov, ako je možné našu klimatickú stopu znížiť.

Zapojte sa do výzvy a žite udržateľnejšie

Slovensko sa od 22. júna zapojí do výzvy, ktorá má upozorniť na zásadné zmeny klímy. IKEA chce aj tento rok v rámci kampane “Lepší svet sa začína doma“ motivovať Slovákov k malým zmenám v správaní, kto-ré majú veľký vplyv na životné prostredie. Stiahnutím a používaním aplikácie IKEA Better living získa používateľ tipy na dosiahnutie udržateľnejšej domácnosti a za každú splnenú aktivitu si pripíše na svoje konto body. Výzva bude trvať 10 dní a na jej konci až 15 najlepších používateľov získa špeciálnu cenu. Štartom novej výzvy sa IKEA tentokrát zameriava na oblasť plytvanie potravinami.

„Víziou spoločnosti IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Nechceme prispievať k plyt-vaniu, a preto sa vždy snažíme o maximálne využitie zdrojov. K udržateľnejšiemu prístupu sa snažíme inšpi-rovať aj našich zákazníkov. Organizujeme napríklad workshopy, kde sa sústreďujeme na šetrnejšie varenie a obmedzenie plytvania jedlom, či správnym skladovaním a varením zo zvyškov jedla. Naše know-how posú-vame ďalej prostredníctvom rôznych kampaní, ale, samozrejme, najmä prostredníctvom našich výrobkov,“ hovorí Anna Šimončičová, sustainability leader IKEA Bratislava.

Malé kroky, veľké zmeny

Našej planéte dnes môžeme pomáhať z pohodlia domova, napríklad priamo z kuchyne. Vedeli ste, že až tretina svetovej produkcie jedla skončí v koši? Jeden z hlavných dôvodov prečo tomu tak je, je jeho ne-správne skladovanie. Ďalším problémom je rozlišovanie medzi dátumom spotreby a dátumom minimál-nej trvanlivosti. ,,Minimálne tretina Slovákov nevie s určitosťou povedať, aký je rozdiel medzi dátumom spo-treby a minimálnej trvanlivosti, alebo ich nerozlišuje vôbec. Dátum najneskoršej spotreby označovaný ako ,,spotrebujte do“ určuje, do kedy je daná potravina vhodná na konzumáciu. Označujú sa ním čerstvé potra-viny ako mäso a mäsové výrobky, syry, jogurty, čerstvé ryby, poprípade nátierky a šaláty. Po tomto dátume potraviny väčšinou nie sú vhodné na konzumáciu a môžu ohroziť naše zdravie. ,,Dátum minimálnej trvanli-vosti“ označuje približný dátum, do ktorého si potravina uchováva svoju predpokladanú kvalitu. Označujú sa ním potraviny, ktoré vydržia dlhšie, teda múka, ryža, cestoviny, trvanlivé mlieko, konzervy. Na rozdiel od dá-tumu spotreby je konzumácia potravín aj týždne až mesiace po tomto dátume stále bezpečná,“ vysvetľuje Zuzana Madajová z OZ Free Food.

Lepšia budúcnosť na dosah

IKEA už dlhodobo pomáha viac ako miliarde ľudí žiť lepší každodenný život na našej planéte. Vyvíja a navrhuje produkty, pri ktorých sa vo výrobnom procese využívajú udržateľné, recyklované alebo recyk-lovateľné materiály. Spoločnosť IKEA nezaostáva ani v oblasti jedla. V posledných rokoch na trh uviedla napríklad vegetariánsky hotdog, ktorý má v porovnaní s tým klasickým o 85 % nižšiu uhlíkovú stopu, či vegánsku zmrzlinu. Už v lete plánuje uviesť IKEA do predaja v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku guľôčky založené na rastlinnej báze. Štruktúrou i chuťou budú rovnako kvalitné ako ich klasická verzia z mäsa, avšak ich prísady budú mať výrazne nižšiu uhlíkovú stopu.

Zapojte sa do výzvy aj vy.

Aplikáciu IKEA Better living si môžete stiahnuť na App store a Google Play.