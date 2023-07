Zákazníci, ktorí si zakúpia Galaxy Z Flip5 alebo Galaxy Z Fold5 v období od 26. júla do 10. augusta 2023 (vrátane), alebo do vypredania zásob, získajú model s dvojnásobnou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Okrem toho môžu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške 150 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Flip5 a 200 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Fold5. Okrem uvedených bonusov získajú zákazníci pri kúpe nových modelov do 31. júla 2024 automaticky Galaxy Premier Service na 1 rok.