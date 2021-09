Šokujúce! Nemocnica Bory ešte nie je dokončená, ľudia sa tam tlačia už dnes!

Do Nemocnice novej generácie Bratislava Bory, ktorej otvorenie je naplánované na rok 2023, by už teraz za ošetrením alebo výkonom zavítalo až 83 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na reprezentatívnej vzorke 400 ľudí na jar pomocou online dotazníkov realizovala pre sieť nemocníc Svet zdravia prieskumná agentúra Kantar.