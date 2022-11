Najprv to bola Andrejova záľuba a radosť z umeleckých výtvorov. Keďže záujem ľudí bol veľký, stáva sa z toho pomaličky podnikanie. Pre radosť všetkých.

Andrej Varga (40), rodák z bratislavskej Devínskej Novej Vsi, pracuje ako manažér technickej podpory. Jeho záľuba je o to netradičnejšia: vyrába totiž fantastické a strašidelné masky. A začína to rozbiehať vo väčšom.

"Žili sme 37 rokov v rodnej Devínskej Novej Vsi. Pred dvomi rokmi sme si s mojou úžasnou manželkou kúpili krásny nový dom v Hviezdoslavove. Tu si vytvárame náš nový domov a zároveň tu mám dielňu na výrobu masiek," prezradil Andrej Varga.

Jeho záľuba vznikla v roku 2016. "Bol som na návšteve u známeho v Rakúsku a navštívil som svoj prvý Krampuslauf, teda beh čertov," opisuje, ako sa zrodila jeho vášeň. "Tento zážitok na mňa tak zapôsobil, že som sa rozhodol preniesť túto tradíciu aj na Slovensko," dodáva Andrej.

Keďže ho masky zaujali a fascinujú ho, nemá problém si ich vymýšľať. "Pri tvorbe masiek sa nechávam predovšetkým unášať fantáziou, ale inšpiráciu hľadám aj v knihách s fantasy tématikou a občas aj na instagrame," priznáva.

Ako sa správne hovorí: Za všetkým hľadaj ženu. Aj v prípade Andreja. Pôvodne bral výrobu masiek ako koníček, ale zasiahla do toho jeho manželka. "Zobrala to do svojich rúk a od minulého roka začala moje masky a kostýmy aj predávať," prezradil. Ako však hneď dodal, manželka jeho výtvory nielen predáva, ale pomáha mu po večeroch aj s ich výrobou.

Andreja teší, že jeho výtvory sa ľuďom páčia. A robí všetko pre to, aby boli masky a kostýmy ešte dokonalejšie. "Postupne sa zlepšujeme, z roka na rok nám pribúdajú zákaznici," pochválil sa nadšene.

A o čo je medzi ľuďmi najväčší záujem? "Predovšetkým od nás kupujú čertov, nielen domov, ale objednávajú si ich aj obce napríklad na mikulášske oslavy," vysvetľuje Andrej. Práve teraz je preto záujem najväčší, rovnako tak pred Vianocami. "Predali sme už aj pár mikulášov, bosorku, strašidelného mnícha," dodáva. Okrem masiek a kostýmov robia manželia Vargovci aj jednotlivé doplnky - čižmy, biče, vidly...

Takže aj keď pri pohľade na výrobky Andreja Vargu možno pocítite trošku strach a budete mať možno zimomriavky, určite sa k nim radi vrátite. Veď patria k súčasným mikulášskym a vianočným časom, dotvárajú atmosféru a potešia rodičov i deti. Jeho stránku nájdete na Facebooku, kde sú i kontakty na šikovného výrobcu.

