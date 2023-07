Potraviny KRAJ sa v rámci svojej podpory aktívneho životného štýlu rozhodli uzavrieť partnerstvo s dvoma kanoistami z Komárna. Pri trénovaní, ako aj samotných súťažiach, bude obchodná sieť reťazcov podporovať Erika Vlčeka a Adama Boteka, ktorí reprezentujú Slovensko v rýchlostnej kanoistike v kategórii K4. „Od detstva som bol tímovým hráčom vedeným k spolupráci s inými. Vždy som vedel podať väčší výkon v tímovej lodi, nakoľko to nerobím už len pre seba, ale aj pre ostatných. Vyvoláva to extra motiváciu a silu,“ vraví Erik Vlček, jeden z najúspešnejších reprezentantov Slovenska. Na konte má desiatky medailí, z toho za najcennejšie považuje tie z Olympijských hier. Za svoju kariéru si odniesol dvakrát striebro z Pekingu a Rio de Janeira a dvakrát bronz, ktorý získal v Aténach a Tokiu.

Na prvé olympijské hry sa Vlček kvalifikoval ešte ako osemnásťročný. Odvtedy nevynechal ani jeden ročník a neplánuje to ani budúci rok. S novým tímom, ktorého súčasťou je aj Adam Botek, sa už poctivo pripravujú na majstrovstvá sveta, ktoré ich následne môžu kvalifikovať na spomínanú olympiádu. „V najťažšej fáze prípravy trénujeme aj trikrát denne, potom sa z tréningov uberá, no sú intenzívnejšie. V priemere absolvujeme približne 10 tréningov týždenne. Nie je to však len o tréningoch, ale aj zdravom životnom štýle, ktorý musíme dodržiavať dennodenne,“ vysvetľuje Vlček a dodáva, že si ako športovec dáva pozor na stravu. Aj preto oceňuje výrobky potravín KRAJ, ktoré sa okrem produktov pre športovcov či ľudí so špeciálnymi potrebami, zameriavajú aj na kvalitné lokálne potraviny. „Som zástancom toho, že všetko, čo telo aj z hľadiska nutričnej stránky potrebuje, nájde v kvalitných potravinách. V KRAJi sme našli široký výber takéhoto sortimentu a poctivých produktov, ktoré zapadajú do našej prípravy a životosprávy,“ dopĺňa kanoista s tým, že sám si obľúbil ovocné a zeleninové čerstvo lisované šťavy či vitamínové shoty, ktoré mu zdravým spôsobom dodajú energiu a posilnia imunitu.

Podobne to vidí aj člen jeho tímu, Adam Botek: „KRAJ ma oslovil veľkým výberom potravín. Obľúbil som si najmä mäsové výrobky prémiovej kvality, ale aj malé snacky, ako lieskové orechy, ktorými si môžem vyplniť nutričné hodnoty po večeri. Oceňujem aj obrovský výber pitného sortimentu, od rôznych druhov kávy až po izotonické nápoje,“ uvádza.

Prepojenie so športom nie je pre sieť obchodov KRAJ žiadnou novinkou. Už v minulosti spoločnosť TERNO real estate, pod ktorú spomínaná sieť spadá, podporila cyklistické preteky ako L’Etape Slovakia, triatlon Challenge Šamorín či preteky Behaj lesmi.

„Záleží nám na zdraví a aktívnom živote Slovákov. Aj preto sa tešíme, že môžeme podporovať úspešných športovcov, ktorí prispievajú k popularizácii zdravého životného štýlu, a zároveň reprezentujú krajinu,“ uvádza Adela Kľúčiková, marketingová manažérka značky a komunikácie junior.