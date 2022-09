Do aktuálneho ročníka Great Taste Awards bolo prihlásených vyše 16 000 produktov zo 110 krajín a o ich úspechu, respektíve neúspechu, rozhodovalo 500 porotcov.

Great Taste Awards je najväčšia a najdôveryhodnejšia súťaž podobného rázu na svete. V porote sú majitelia reštaurácií či kaviarní, potravinári, šéfkuchári, ale aj potravinoví kritici, autori kníh a novinári. Jednotlivé produkty hodnotia v slepých testoch. Získané hviezdy sú ozajstnou pečaťou kvality.

Šírenie kvalitnej kávy na Slovensku

„Pociťujem obrovské zadosťučinenie a odmenu za našu vytrvalú prácu,“ povedal zakladateľ a majiteľ pražiarne COFFEEIN Peter Szabó, ktorý ďalej pokračoval: „Už jedenásť rokov je naším poslaním šíriť kvalitnú kávu na Slovensku. V ľuďoch chceme prebudiť rovnakú vášeň pre výberovú kávu, akú máme aj my. Chceme ukázať celé spektrum rôznorodých chutí a vôní, ktoré výberová káva ukrýva a o ktorých ste možno ani netušili. Toto ocenenie nám dodáva obrovskú dávku novej motivácie.“

Ilustračné foto Zdroj: Coffeein

COFFEEIN je slovenská pražiareň výberovej kávy, ktorá je na trhu už jedenásť rokov. Milovníkom čierneho zlata neprestajne prináša nové a nové kávy z najlepších regiónov a s rôznymi experimentálnymi formami spracovania.

„S viacerými farmármi spolupracujeme formou direct trade a neprestajne nadväzujeme nové a nové vzťahy. Dve z troch ocenených káv pochádzajú z takýchto spoluprác. Jednu hviezdu dostala káva od slovenského farmára Mariána Takáča, ktorý pôsobí vo Vietname. Druhá je od Josého Cuellára z Hondurasu, ktorého farmu sme navštívili v januári 2022 a kávu sme si dokonca sami nazbierali ,“ prezradil Peter Szabó.

Ilustračné foto Zdroj: Coffeein

Spoločensky zodpovedná pražiareň

Praženie kávy je síce biznis, ale aj ten sa dá robiť eticky, vysvetľoval ďalej Szabó. Pre neho i celú jeho pražiareň je enormne dôležité, aby dokázali férovo odmeniť tých, ktorí sú na začiatku reťazca.

„Najdôležitejším článkom v celom kávovom reťazci sú farmári a práve im chceme ešte výraznejšie pomáhať. Či už vo forme vyššej výkupnej ceny za kávu alebo rôznymi projektami. Vyššou sumou sme prispeli na výstavbu spracovateľskej stanice v Ugande a etiópskym farmárom sme pomohli so zakúpením pracovných nástrojov. Dokonca máme aj projekt adopcie kávovníka, v rámci ktorého si môžete adoptovať kávovník na vybranej farme a priamo tak podporiť farmára.“

Budúcnosť je zelená

Peter Szabó berie ocenenie ako dôkaz toho, že jeho pražiareň sa uberá správnym smerom. Nepoľavuje v kvalite a čoraz intenzívnejšie nastupuje aj na zelenú cestu. K originálnym etiketám vyrobeným z recyklovaného kávového papiera pridáva aj ďalšie zelené kroky. Práve toto vníma ako hudbu budúcnosti.

„Investovali sme do novej pražičky kávy, ktorá praží teplým vzduchom a počas praženia sama spaľuje splodiny. Emisie CO2 nám vďaka nej klesnú o 80 percent a o rovnakých 80 percent znížime aj spotrebu plynu. Naším veľkým snom do budúcnosti sú solárne panely. Chceme, aby nami spotrebovaná elektrina pochádzala čisto len zo slnečného žiarenia. Káva pražená slnkom. No neznie to skvelo?“ zavtipkoval si Peter Szabó.

Ilustračné foto Zdroj: Coffeein

Inovatívna pražiareň kávy

COFFEEIN vďaka svojej stratégii a premysleným krokom pomerne rýchlo napreduje. Pražiareň chce Slovensko v dobrom zmysle slova „nakaziť“ kvalitnou kávou. Zákazníkovi chce prípravu kávy okrem toho čo najviac zjednodušiť.

„Som presvedčený o tom, že slovenský konzument si zaslúži len to najlepšie. Výberovú kávu chceme priblížiť širšiemu spektru ľudí a práve preto sme vyvinuli svoje vlastné kávové kapsule do kávovarov Nespresso . Na rozdiel od korporátnych hliníkových kapsúl sú vyrobené z plne kompostovateľných materiálov. Našu krajinu chceme na kávovú mapu zapísať ako miesto, kde sa praží úžasná káva a kde máme inovatívne pražiarne kávy,“ dodal Peter Szabó.

Chcete podporiť slovenskú produkciu kávy? Môžete tak spraviť prostredníctvom nákupu na ich e-shope coffeein.sk