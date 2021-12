Ak ste radi mimo bežných turistických trás, určite poznáte podobnú situáciu: Na trhu ste objavili niečo pekné a chcete sa spýtať predavača, z akého materiálu je to vyrobené, alebo či je to ručná práca. Potom sa však rýchlo vznikne problém: nenájdete jazyk, ktorým by ste spolu mohli komunikovať.

Na takéto lingvistické výzvy majú niektorí ľudia vo vrecku poznámkový blok. Takže v prípade núdze som sa môžu vrátiť ku gestám a kresbám. Teraz sa však môžu spoľahnúť na elektronický prekladač viet. Vďaka tomuto prístroju je komunikácia oveľa jednoduchšia: len niečo poviete po slovensky a potom vám prekladač zobrazí preklad v akomkoľvek jazyku, prípadne aj vysloví preklad nahlas.

Najnovší automatický hlasový prekladač od spoločnosti Vasco Electronics sa volá Vasco Translator M3 a zvláda svoje funkcie veľmi dobre. V tomto článku vám prezradíme, čo vám tento prekladač viet môže priniesť a či sa vám ho oplatí kúpiť.

Hlasový vstup cez mikrofón

To, či je prekladateľské zariadenie skutočne užitočné pri každodennom cestovaní, do veľkej miery závisí od toho, aký je jazykový vstup. Prekladač M3 na to ponúka dve možnosti: buď nahovoríte text, alebo ho odfotíte. Pracné písanie nie je potrebné ani možné. Ale ako dobre to funguje? Jednoducho stlačíte tlačidlo, položíte otázku alebo poviete vetu. Prekladač rozpozná čo hovoríte, preloží to do zvoleného jazyka a následne text vypíše a vysloví nahlas. Hlasový prekladač značky Vasco disponuje veľmi kvalitnou redukciou hluku, čo výrazne pomáha v hlučnom prostredí.

Ilustračné foto Zdroj: One Light Studio

Skenovanie textov

Funkcia, ktorá sa v predchodcovi modelu M3 nevyskytovala a nenájdete ju ani v mnohých konkurenčných translátoroch, je vstavaný fotoaparát, ktorý môžete použiť na skenovanie textu. Pri cestovaní potrebujete zväčša len zistiť, kam ide autobus alebo či práve neobjednávate pre vegetariána mäso v reštaurácii. Prekladač Vasco Translator M3 však zvládne preložiť aj knihu či noviny.

Kvalita prekladu

S prekladačom viet Vasco Translator M3 máte v súčasnosti prístup k približne 70 jazykom a môžete medzi nimi prekladať podľa vlastného uváženia. S aktualizáciami sa pridávajú ďalšie. Podľa prieskumov výrobcu by komunikácia s 90 percentami svetovej populácie mala byť možná v jazykoch, ktoré sú už momentálne v zariadení dostupné.

Ilustračné foto Zdroj: One Light Studio

Ako už bolo spomenuté, ovládanie je veľmi jednoduché: Každému z dvoch veľkých tlačidiel môžete priradiť jazyk. V závislosti od toho, či hovoríte vy alebo osoba, s ktorou sa rozprávate, podržíte jedno alebo druhé. Preklad sa zobrazí na obrazovke za menej ako sekundu. Ak kliknete na vetu na dotykovom displeji, bude vyslovená nahlas plynule a do značnej miery prirodzene.

A kvalita prekladu? Pretože sa používa šesť rôznych prekladových vyhľadávačov, preklady majú presnosť 96 percent. Podľa zvoleného jazykového páru si prekladač vždy vyberie ten, ktorý zabezpečí čo najvyššiu presnosť.

Záver

Automatický hlasový prekladač Vasco Translator M3 má všetko, čo verný spoločník na cesty potrebuje: Môžete prekladať hovorené aj písané texty s relatívne vysokou presnosťou. To umožňuje plynulú komunikáciu aj tam, kde sa už rukami a nohami nikam nedostanete.

Vasco Translator M3 Zdroj: Vasco

Obzvlášť výhodné je, že tento automatický hlasový prekladač, ktorý sa ako všetky kvalitné translatory spolieha na internetové pripojenie, má zabudovanú SIM kartu, ktorá funguje takmer vo všetkých krajinách sveta a je vybavená neobmedzeným množstvom dát, za ktoré už nemusíte platiť. A to po celú dobu životnosti SIM karty. Takže nemáte žiadne nepríjemné ďalšie náklady ani neskôr.