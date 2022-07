Radí sa tak medzi prvých z oblasti auto-moto, ktorí prinášajú svoj obsah aj na TikTok. Značka ŠKODA chce týmto krokom prinášať nový, svieži obsah zameraný hlavne na mladšie cieľové skupiny, ktoré sú zvyknuté na iný typ a formu informácií. Na pomoc si prizvala aj známych influencerov, ako je Michal Totka, Denisa Vyšňovská, Matej Slažanský (Selassie), Martin Klinčúch a Matúš Kolárovský, ktorí pomáhajú s tvorbou unikátneho obsahu.

Sociálne siete ako sú Facebook či Instagram svoj boom už zažili, aktuálne sa mladšie cieľové skupiny pomaly presúvajú na novšie sociálne siete, akou je napríklad TikTok. Aj preto značka ŠKODA na Slovensku založila svoj kanál ako vôbec prvá automobilka, resp. importér automobilov na Slovensku. S tvorbou unikátneho kontentu, predovšetkým pre mladšie publikum, jej pritom pomáhajú aj známe mená. „ŠKODA AUTO Slovensko patrí dlhodobo medzi lídrov, a to nielen v predaji nových automobilov, ale tiež v oblasti digitálneho marketingu a komunikácie. Neustále sledujeme trendy a chceme byť všade tam, kde sa nachádza aj naša cieľová skupina. Bolo preto prirodzené, že sme rozšírili naše pôsobenie o jednu z najrýchlejšie rastúcich sociálnych sietí – TikTok. Verím, že sa nám podarí byť atraktívnym profilom, ktorý prináša nenútený a zábavný obsah s pridanou hodnotou. Skvelé organické čísla, ktoré sme od vstupu na TikTok dosiahli, potvrdzujú, že išlo o správne rozhodnutie a náš kontent triafa do čierneho,“ vysvetľuje Roman Rajtár, vedúci marketingu zo spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

O profil ŠKODA AUTO Slovensko na TikToku sa primárne stará kreatívna reklamná agentúra Socialists, ktorá zhodnotila doterajšie pôsobenie na obľúbenej sociálnej sieti nasledovne: „TikTok sme mali v radare už nejaký čas, no konečne sme sa rozhodli do toho pustiť naplno. Sme tam zatiaľ noví, zisťujeme čo funguje a čo nás baví, aj preto sme si hneď na úvod zavolali pomoc. Prezentácie značky ŠKODA sa chytili úspešní TikTokeri ako je Michal Totka, Denisa Vyšňovská, Selassie, Martin Klinčúch či Matúš Kolárovský,“ vysvetľuje Kristína Labajová, Brand strategist, a dodáva: „Pri tvorbe sme im pritom nechali voľnú ruku. Jediné, čo ich pri tvorbe mohlo obmedzovať, sú dopravné predpisy. TikTok nám totiž dáva priestor a čas na nič sa nehrať, byť naozaj autentickí, nenútení a hlavne uvoľnení. Je to príjemný pocit mať voľnú ruku a robiť to, čo nás baví.“

Dominovať by mala predovšetkým e-mobilita

Hlavnou témou slovenského profilu značky ŠKODA na TikToku bude predovšetkým e-mobilita, ktorú chcú cieľovým skupinám predstaviť hravou cestou. „Výhodou je, že mladšie ročníky, ktoré sú na TikToku dobre zastúpené, tejto problematike už rozumejú a uvedomujú si ju. Sú prirodzení fanúšikovia, čo je skvelé, a o to ľahšie sa nám bude téma komunikovať. Mladí ľudia totiž fandia udržateľnosti a vnímajú ju ako dôležitú súčasť života. My sa budeme snažiť túto tému ešte viac zdôrazniť, aby sme spoločne budovali zdravšiu, uvedomelú a ekologickejšiu spoločnosť,“ dodal Roman Rajtár zo spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Svoje pozitívne skúsenosti s elektrifikovanými vozidlami od značky ŠKODA už majú aj prví influenceri. Denisa Vyšňovská si užívala jazdu na plug-in hybride SUPERB iV a taktiež Selassie, ktorý si týždeň doslova vychutnával exkluzívny ENYAQ RS Coupé iV.

ŠKODA AUTO Slovensko pôsobí na viacerých sociálnych sieťach, jej obsah môžete nájsť na Facebooku, Instagrame, YouTube a po novom už aj na TikToku pod názvom @skodaautosk.

