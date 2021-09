Obľúbení komici z partie Silné reči objavili pred pár mesiacmi vďaka značke Gambrinus čaro hrania šípok a úplne mu prepadli. Nevynechajú žiadnu príležitosť „zahádzať si“. Chcú, aby ich tím - Silné hroty - bol pripravený na každú výzvu. Odvážili by ste sa postaviť proti nim?

SILNÉ REČI: Hraniu šípok prepadli úplne a s tréningami to hrotia až na maximum

Komici netaja, že zo začiatku sa ich tím mohol volať Tupé hroty. „Na prvom tréningu, sme sa snažili zakryť, koľko šípok nám popadalo na zem. Teraz stačí, keď sa človek vytočí v bežnom živote a už siaha po šípkach,“ opisuje komička Simona svoj prvý tréning. Joe Trendy, Simona, Marián Psár a Yuri poctivo trénujú skoro každý deň. Aj keď sa na ich tréningoch občas viac zabávajú ako trénujú, keď ide do tuhého, získavajú cenné body. „Tak ako v stand-upe, aj v našom tíme Silné hroty má každý svoj špecifický štýl. Niektorí to berú smrteľne vážne a kúpili si terč aj domov,“ prezrádza Joe Trendy.

Šípky zažívajú vo svete veľký boom a tešia sa obľube medzi staršími, ale aj mladšími ročníkmi. To, čo bolo ešte nedávno reliktom z praveku, sa stalo športom s nespočetným množstvom fanúšikov na celom svete. Najlepší reprezentanti zarábajú milióny a starajú sa o nich manažéri aj sponzori. Takýmto spôsobom sa darí šípkam najmä na Britských ostrovoch, ale aj na Slovensku si získavajú čoraz väčšiu popularitu, k čomu prispela tiež značka Gambrinus.

„Šípky boli pre mňa vždy príjemná zábava, keď sme si vyšli s kamarátmi na Gambrinus. Často si namiesto terapie zahrám šípky a miera relaxácie je podobná. Navyše sa po niekoľkých dobrých hodoch objaví aj svalovica,“ smeje sa Simona, ktorá si rada zatrénuje aj medzi pracovnými povinnosťami.

Šípky majú svojich priaznivcov medzi profesionálnymi hráčmi, ale aj medzi amatérmi. „Je to skvelá zábava pre partiu kamarátov a zároveň spôsob, kedy sa na chvíľu po celom dni zastavíme a vypneme. Človek sa sústredí len na ten jeden bod a perfektne si pri tom vyčistí hlavu,“ odkazuje Marián.

Aj napriek poctivému tréningu Silných hrotov počas celého leta sa našlo niekoľko odvážlivcov, ktorí sa so štvoricou komikov rozhodli súťažiť. Spoločne sa stretli nedávno na Košariskách v Dunajskej Lužnej , kde si nadšenci dobrého humoru vychutnali stand-up comedy show Silných rečí a priaznivci športu mali možnosť zmerať si svoju presnosť na Gambrinus šípkarských automatoch. Komici si pochvaľovali spojenie práce a zábavy v jednom. „Šípky začínajú byť mojím najobľúbenejším športom,“ pochválil sa Yuri a dodal, že sa majú ľudia odviazať a skúsiť to, aj keď doteraz šípky nikdy nehrali. Trúfli by ste si na štvoricu komikov aj vy?

