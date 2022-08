Siete do okien – nepostrádateľný pomocník

Je letný večer a Vy si čítate knihu pri otvorenom okne alebo sa proste len pozeráte na film. Po chvíli sa rozhliadnete a už nie je cesty späť. Celá miestnosť je plná nezvaných hmyzích hostí.

Každý, kto má v okne sieť proti hmyzu , Vám iste potvrdí, že už by bez nej nedokázal žiť. Môže za to ich neuveriteľná praktičnosť. Vďaka týmto sieťam sa totiž otravného hmyzu raz a navždy zbavíte, a aj napriek tomu si môžete naďalej vychutnávať vlahý letný vzduch.

Tento doplnok domácnosti iste poteší aj majiteľov domácich maznáčikov. Vďaka sieťam totiž nemôže žiadny živočích dovnútra, ale ani von. Môžete mať teda istotu, že keď práve potrebujete vyvetrať v miestnosti, v ktorej nie ste, Váš psík alebo mačička si nevyrazia na prechádzku.

Pre alergikov je dobrou správou aj to, že do určitej miery pôsobia okenné siete aj ako bariéra vonkajších alergénov ako sú prach a peľ. Možno si vybavíte, že behom peľových sezón sa na sieťach usadzuje veľké množstvo peľu, ktorý by inak pri otvorenom okne voľne prenikal do bytu.

Čo sú siete proti hmyzu a ako fungujú

Siete proti hmyzu sú veľmi praktickým ochranným doplnkom pre akékoľvek okno alebo dvere a svoje miesto si nájdu nielen v domácnosti, ale taktiež na najrôznejších pracoviskách. Pokiaľ sa pre tento prvok rozhodnete, zbavíte sa dotieravého hmyzu, ktorý je pre letné večery a domácnosti s rozsvieteným svetlom tak typický.

Nasadzovacie okenné siete sú tým najjednoduchším variantom. Proste sa len nasadia na rám okna zvonku a hneď fungujú. Rolovacie okenné siete poskytujú viac možností upevnenia, a to v závislosti na spôsobe, akým otvárame okno. Ich výhodou je, že pokiaľ potrebujeme siahnuť skrz, nemusíme sieť dávať dole, ale stačí ju len vysunúť hore.

Každý typ sietí má ale rovnaký princíp – ide o rám v rozmeroch okna, ktoré má chrániť. V ráme je napnutá sieť s jemnými očkami, ktorá dovoľuje celkom ľahko sa dívať skrz ňu, ale pritom neprepustí ani ten najmenší hmyz.

Možnosti montáže sietí proti hmyzu

Základom úspešnej montáže je výber správneho výrobcu a dodávateľa, spolu s presným meraním okna. Alebo prípadne dverí, keďže okrem sietí na okná, je možné mať aj siete proti hmyzu vŕtané na dvere.

Ako príklad kvalitného a spoľahlivého dodávateľa okenných sietí preskúmame ponuku firmy FOA, ktorá sa na tieniacu techniku úzko špecializuje.

FOA si zakladá na tom, aby montáž sietí bola čo najjednoduchšia a zvládol to skutočne každý. Preto siete prichádzajú už zložené. Pokiaľ zvolíte rolovaciu alebo dvernú sieť, pripravte si vŕtačku.

A čo ďalej? Ďalej už sa nechajte viesť manuálmi na webe foa-rolety.sk, prípadne ešte praktickejšími videonávodmi. Všetko nájdete pekne pohromade. Pokiaľ aj napriek tomu budete mať nejasnosti, využite zákaznícku linku FOA.

Ako zmerať okno pred objednávkou

Každý variant siete má svoje špecifické požiadavky na jej meranie. Najjednoduchšie meranie je u nasadzovacích sietí. Otvorte proste jedno okenné krídlo a zmerajte výšku rámu okna a jeho šírku. Hrúbka rámu potom určuje, aký veľký bude háčik.

U rolovacích sietí, ktoré budú privŕtane zvonku k rámu okna, pridajte k výške a šírke cca 8 cm. Presne si to zistíte pri návode k montáži na webu výrobcu.

Údržba a čistenie sietí proti hmyzu

Vzhľadom k tomu, že cez siete sa k nám domov dostáva vzduch, mali by sme dbať o jeho kvalitu. K tomu stačí pravidelná údržba sietí. Pýtate sa, ako na to? Tu je odpoveď:

Použite vysávač. Pokiaľ máte siete v okne, je vhodné ich očistiť za pomoci vysávača. Ten nastavte na najslabší výkon a veľmi jemne siete vysajte. Nevyvíjajte na hubicu tlak, inak dôjde k pretlačeniu či poškodeniu siete. Ideálnym riešením je použitie kefkového nadstavca.

Dôkladná údržba. Pokiaľ je sieť nasadzovacia, pomocou kotviacich háčikov ju uvoľníte. Sieť očistite kefou na odevy. Potom za pomoci vlhkej handričky sieť vrátane rámu umyte. Nepoužívajte agresívne chemické čistidlá. Nakoniec môžete sieť opláchnuť sprchou a nechať vysušiť.

Sieť na zimu schovajte. Nasadzovacie siete odporúčame skladovať naležato na suchom mieste. Pokiaľ sieť zabalíte do fólie, zabránite jej znečisteniu. Rolovacie siete na zimu odporúčame mať narolované v kazete.

Výhoda nákupu sietí od FOA

Pokiaľ zvažujete nákup sietí proti hmyzu, vyberte si FOA. Zakúpíte si nielen veľmi kvalitný produkt od renomovaného predajcu, ale súčasne získate mnoho výhod.

● Siete proti hmyzu od FOA sú totiž zhotovené na mieru, takže sa Vám nestane, že na Vaše okno nesadnú podľa predstáv. Súčasne si môžete vybrať hneď z dvoch farieb tejto siete a z celej palety farieb v prípade profilu.

● Montáž je veľmi jednoduchá, a pokiaľ by ste mali problém, na stránkach foa-rolety.sk nájdete pomoc.

● S FOA nájdete vhodné riešenie pre každé okno aj typ ukotvenia. Údržba je ľahká a na každú prípadnú otázku obdržíte odpoveď, a to buď telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Už nemusíte hľadať siete podľa Vašich predstáv. S FOA ste ich už našli.