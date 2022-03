Sieť očných optík FOKUS ďakuje učiteľom za dlhé týždne výučby na diaľku

Do konca marca im poskytne základné meranie zraku zadarmo. Učiteľská profesia je náročná sama o sebe. O to väčší šok prišiel potom, čo sa v marci roku 2020 nemilosrdne uzavreli všetky školy a tisíce učiteľov a žiakov zostalo izolovaných pred obrazovkami počítačov. Hodiny príprav na on-line výučbu, zápasenie s webovými platformami a nekonečné sebavzdelávanie síce prispelo k revolúcii v slovenskom školstve, malo však výrazný vplyv na voľný čas, a predovšetkým na zdravie pedagógov. Ako poďakovanie si preto v pobočkách FOKUS môžu až do konca marca nechať vyšetriť zrak úplne zadarmo.