Spoločnosť Visa bola založená pred viac ako 60 rokmi, s víziou, že by mali byť pre všetkých a všade k dispozícii bezpečné, rýchle a spoľahlivé platby. V tom čase si zrejme nikto nevedel predstaviť, že o niekoľko rokov neskôr budeme môcť platiť hodinkami, posielať a prijímať peniaze v reálnom čase alebo používať svoj mobilný telefón namiesto platobnej karty či ako platobný terminál.

Visa je dnes svetovým lídrom v oblasti digitálnych platieb a jej sieť umožňuje bezpečný a spoľahlivý priebeh platieb na celom svete. Dokáže spracovať viac ako 65 tisíc transakcií za sekundu. Umožňuje tým spojenie obchodníka so spotrebiteľom kdekoľvek a kedykoľvek.

„Vo Vise sme nedávno spustili globálnu marketingovú kampaň ,,Meet Visa“, v preklade „Zoznámte sa, Visa“, aby sme priblížili našu značku spotrebiteľom,“ uviedla Ľubica Gubová, Country Lead Visa pre Slovensko. „Prevažná časť ľudí pozná značku Visa, vidia ju na svojich platobných kartách, na dverách obchodov, ktoré umožňujú platby kartou, na športových podujatiach, ktoré Visa podporuje, ale často ani netušia, že Visa je v skutočnosti obrovská sieť ľudí, partnerstiev a produktov, ktorá pracuje pre jednotlivcov, firmy a celé ekonomiky po celom svete a tým poháňa svetový obchod.“

Ilustračné foto Zdroj: VISA

Sila platobnej siete Visa v čase pandémie

Pandémia priniesla veľa zmien aj v oblasti obchodovania – zmenil sa spôsob, akým sa presúvajú peniaze, zmenilo sa správanie spotrebiteľov, aj spôsob, akým platia a mnohé kamenné obchody sa premiestnili do online priestoru. Počas pandémie sa stali digitálne platby veľkým pomocníkom, vďaka ktorým nemuseli spotrebitelia pri nakupovaní tráviť príliš veľa času v radoch a mohli platiť bezkontaktne, t. j. pohodlne a rýchlo, bez toho, aby sa dotkli terminálu.

Mnohí sú presvedčení o výhodách digitálnych platieb natrvalo. Len 16 percent respondentov na svete sa po pandémii plánuje vrátiť k svojim predchádzajúcim platobným návykom(1). Na druhej strane, takmer 2/3 spotrebiteľov by chceli používať bezkontaktné platby rovnako často alebo ešte častejšie ako teraz. Na Slovensku uprednostňuje až 31 % spotrebiteľov výhradne bezhotovostné spôsoby platieb, 48 % využíva bezhotovostné aj hotovostné metódy a iba 21 % sa prikláňa k platbám v hotovosti(2) .

Novej situácii sa začali prispôsobovať aj predajcovia, najmä tí malí. Spustenie predaja aj na internete a prijímanie digitálnych platieb často rozhodovalo o prežití a rozvoji malého miestneho podnikania. Digitálne platby v sieti Visa však umožňujú slovenským spotrebiteľom kúpiť si hoc aj ručne viazaný koberec priamo z Indie. A naopak, digitálny obchod umožňuje zahraničným zákazníkom nakúpiť u slovenských predajcov. Rastúci záujem o digitálny predajný kanál medzi malými predajcami potvrdzujú aj čísla - od júna 2020 sa zvýšil počet online predajcov z 27 % až na 43 %(3).

Ilustračné foto Zdroj: VISA

Visa pomáha malým a stredným podnikom

Náročná realita na trhu si vyžadovala rýchle rozhodnutia. Preto spoločnosť Visa ponúkla podporu malým a stredným podnikom, ktoré boli zasiahnuté pandémiou najviac. Na Slovensku spustila minulý rok spoločnosť Visa program ,,Slovensko platí kartou“, ktorý umožňuje podnikateľom, malým a stredným podnikom získať na pol roka platobný terminál alebo platobnú bránu v online obchode bezplatne. Globálne pomohla Visa s digitalizáciou už približne 16 miliónom mikropodnikov a malých podnikov.

Ilustračné foto Zdroj: VISA

Sieť pre ostatné siete

Svet sa postupne otvára a my môžeme predávať, nakupovať a odosielať a prijímať peniaze inovatívnymi spôsobmi. Visa už nie je obmedzená káblovou infraštruktúrou, spôsobom platby, pokrytím operátora alebo siete. Vyvinula sa z nej „sieť pre iné siete“, platformu, ktorá umožňuje pohyb peňazí vo vlastnej sieti i mimo nej.

Visa podporuje globálny ekonomický rozvoj – spája až 3,6 miliardy kariet, viac ako 70 miliónov predajných miest, desaťtisíce partnerov a ročne umožňuje uskutočniť transakcie v hodnote 12,5 bilióna dolárov. Za posledných päť rokov Visa investovala 9 miliárd dolárov do technológií, ktoré budú formovať budúcnosť obchodu vytvorením rozmanitej rady produktov a služieb v prospech všetkých a kdekoľvek.

