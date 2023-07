Ak patríte medzi tých, čo radi cestujú, nebudú pre vás výnimkou ani sviatočné dni. Prírodného snehu síce býva posledné roky pomenej, avšak väčšina stredísk už ponúka veľmi dobré snehové podmienky, hoci len vďaka technickému snehu. Takže hor sa osláviť Nový rok v zimnom stredisku, či už u nás alebo za hranicami.

Oslávte to tento rok inak, aktívne

Aj vy patríte medzi tých, ktorí oslavujú príchod Nového roka v kruhu rodiny, v partii alebo niekde ukotvení pred telkou? Áno, je to posledný deň v roku, kedy si môžete celá rodina sadnúť za spoločný stôl, pripraviť kapustnicu, zemiakový šalát, kačicu alebo podobné typické jedlá, ale taktiež sa to môže nádherne zvrtnúť úplne iným smerom. Smerom k aktívnemu tráveniu voľného a sviatočného času. Čo takto stráviť Silvester pri praskajúcom krbe, kde za oknom spieva svoje sólo Meluzína? Je toľko možností, kam sa vybrať, čo robiť, ako tento posledný deň a večer v roku stráviť. Odložte zaužívaný stereotyp a vyrazte niekam za krásami bieleho ticha, zabaľte si sánky, lyže, boby a dobrú náladu a vybehnite niekam za aktívnym odpočinkom a relaxom.

Silvester na svahu

Široké zjazdovky, vietor vo vlasoch, biele stopy v sypkom prírodnom snehu.. alebo aj nie. Ak to nezabezpečí príroda, nechajme to na snežné delá a technický sneh. A ten vie človeku zdvihnúť náladu. Silvestrovský pobyt so slávnostnou lyžovačkou, večerou aj zábavou až do rána, to je tiež možnosť, ktorú ponúkajú všetky možné strediská – nie len na Slovensku ale aj za hraniami. K zime sneh jednoducho patrí, to asi nikto nepoprie. Hoci si mnohí z nás si zvykli cestovať práve v zimných mesiacoch do tepla, ešte stále sa nájde veľa ľudí, ktorí sa radšej preháňajú po zasnežených svahoch. Užiť si Silvester na svahu je jednou z najlepších možností, ako privítať Nový rok. Ak ešte nemáte svoju tohtoročnú silvestrovskú lyžovačku zabezpečenú, je najvyšší čas to napraviť!

Alpy, Dolomity či Tatry?

Lyžovačku na Slovensku neoľutujú ani skúsení lyžiari. Naše strediská už možno bez väčších problémov porovnať s tými alpskými. Výhodou lyžovačky na Slovensku je, že sa všade dohovoríte, všetko poznáte a necítite sa stratení. Či už sa vyberiete na sánkovačku do Starého Smokovca, alebo si chcete užiť silvestrovskú lyžovačku s troškou adrenalínu v Tatranskej Lomnici, kde je východiskovým bodom na lyžovačku Lomnické sedlo. V každom dobrom stredisku nájdete program pre sánkarov, lyžiarov, bežkárov, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré si chcú užiť len prechádzku po vŕzgajúcom snehu. Ak chcete zavítať inde, Rakúsko je pre náš najbližšou alpskou krajinou, kde lyžovanie predstavuje druh životného štýlu. Napríklad lyžiarske stredisko Innerkrems v rakúskom Korutánsku je od Bratislavy vzdialené len 380 kilometrov. Vynikajúce zjazdovky a nádherné prostredie lákajú na lyžovačku, snowboardovanie a bežkovanie. Vďaka nadmorskej výške sú v stredisku počas celej zimy výborné podmienky na lyžovanie. Lyžiarske strediská Zell am See/Kaprun majú zase najlepšie organizované rekreačné a športové aktivity. Známe sú tiež pod menom Europa-Sportregion. Ak by vám však nevadilo ani dlhšie šoférovanie a väčšia vzdialenosť od Slovenska, vaše predstavy o zimnej lyžovačke vám môžu splniť talianske Dolomity. K strediskám ležiacim najbližšie k slovenským hraniciam patrí Arabba/Marmolada. Také Livigno je jedno z najlepších lyžiarskych stredísk v Európe s množstvom širokých upravených zjazdoviek, moderných lanoviek a vlekov. Ak by ste sa rozhodli stráviť viac času na zjazdovkách a vychutnať si aj trošku luxusu, vo francúzskom lyžiarskom stredisku Val d'Isère, ktoré má pod sebou sieť vlekov s Tignes, sa počas zimnej dovolenky na Silvestra deje toho naozaj veľa. Každý rok v decembri sa pešia zóna v centre Val d'Isère stáva dejiskom "Festi Light".

Privítať Nový rok novoročnou lyžovačkou je v posledných rokoch trend. Silvestrovské bujaré oslavy v zasnežených horách ponúkajú nenahraditeľné chvíľky so všetkými, ktorých máme radi. Užite si silvestrovskú zábavu na lyžiach a využite sviatočné dni na aktívny odpočinok plný relaxu a pekných zážitkov.