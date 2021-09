Prestavať loď kotviacu na zariadenie privádzajúce skvapalnený zemný plyn späť do plynného stavu ako súčasť LNG terminálu, uviesť do chodu fabriku so spotrebou ako celé mesto alebo obslúžiť celé vrtné pole v Kazachstane. Aj takéto odrážky majú na svojich zoznamoch úloh slovenskí technickí odborníci.

„Prostredie, v ktorom sme v prípade lode pracovali, bolo výbušné a tiež tam boli stiesnené priestory. Bolo naozaj treba dať pozor na každý centimeter, aby sa tam všetko zmestilo,“ opisuje túto skúsenosť Michal Pinček, ktorý pracuje ako electrical design leader v Schneider Electric.

K zoznamu služobných ciest, ktoré by väčšina ľudí zrejme považovala za netradičné, si Michal pripísal aj spoluprácu na vybavení vrtného poľa v Kazachstane. „Budoval sa celý nový areál pre ťažbu a spracovanie ropy. Bolo to niekoľko desiatok tisíc komponentov, ktoré museli spolu na stavbe fungovať,“ spomína Michal.

TENGIZ : A WINNING COLLABORATION BETWEEN CHEVRON & SCHNEIDER ELECTRIC

Zladiť stovky až tisícky rôznych komponentov musí Michal aj v prípade, že projektuje elektrické inštalácie pre data centrá alebo výrobné fabriky, ktoré majú spotrebu elektriny ako menšie až stredne veľké mesto. Napájanie treba zabezpečiť doslova pre každý počítač, server alebo výrobné zariadenie.

Projektujú zo Slovenska, kontrolujú v zahraničí

Michal je iba jeden z mnohých mladých odborníkov, ktorých si klienti pravidelne žiadajú na svoje projekty. Kto je šikovný, technicky zdatný a chce cestovať, príležitosti naňho čakajú.

Práca v nadnárodných spoločnostiach prináša slovenským odborníkom na elektrotechniku a automatizáciu možnosť robiť na veľkých projektoch po celom svete. Aj keď veľká časť ich práce sa projektuje „od stola“ alebo na diaľku, takéto úlohy im často dávajú aj príležitosť vycestovať. „Už hotový produkt, napríklad rozvádzač, pred odoslaním zákazníkovi ešte prechádza sériou testov. Na tieto testy chodievame do našich výrobných závodov,“ vysvetľuje Michal Pinček.

Väčšina výrobných závodov Schneider Electric sídli v Európe, ale občas treba cestovať aj ďalej, napríklad do Indonézie alebo do Číny. Závisí to od miesta dodania projektu. „Keď dodávame zariadenia napríklad do Číny alebo do Ruska, využívajú sa výrobné závody, ktoré sa nachádzajú geograficky bližšie k miestu dodávky,“ objasňuje expert na elektrické siete.

Ropná plošina ako kariérny cieľ

Cestovanie má v pracovnej náplni aj Ivan Zbihlej, automatizačný inžinier pre DCS systémy. V rámci práce pre Schneider Electric navštívil okrem množstva európskych krajín napríklad aj USA, Dubaj či Pakistan. Práve tam robil na náročnom projekte. Do krajiny sa mu najprv veľmi nechcelo cestovať, keďže o nej veľa nevedel. Klient si však vyžiadal prítomnosť tímu. „Bola to fabrika, podobná ako Duslo Šaľa. Najprv som to nevedel, ale išlo o akýsi pilotný projekt, ktorý ak dopadne dobre, otvorí dvere pre ďalšie projekty na trhu. Nevyhli sme sa ani problémom, ktoré ,vybublali‘ viac ako bežne, čiže podľa toho som zistil, že išlo o ostro sledovaný projekt. Ale dopadol veľmi dobre,“ spomína procesný inžinier na kariérnu výzvu.

Od projektu k projektu sa líši, ako veľmi si technici čas strávený v zahraničí užijú. Podľa Ivana Zbihleja je najväčšia pohoda, keď vypomáhajú inej pobočke a nepracujú priamo pre koncového zákazníka. V takých prípadoch majú zvyčajne aj štandardnú pracovnú dobu a voľný čas, ktorý môžu využiť. „Keď som bol na projekte v Spojených štátoch, bolo to pre mňa fantastické. Bolo to doslova ,work and travel‘. Mal som voľné víkendy a firemné auto, takže som najazdil veľa kilometrov, koľko mi čas a počasie dovolili,“ spomína Ivan Zbihlej na dlhší výjazd.

Za vrchol toho, čo možno v jeho brandži zažiť, považuje inžinier automatizácie prácu na ropných plošinách. Uvedomuje si však, že ide o náročnú úlohu, ktorá sa vôbec nepodobá na jeho americkú skúsenosť. Na ropnej plošine sa doslova len pracuje a spí.

„Mám kolegu, ktorý vyslovene túžil vycestovať na ropné plošiny. Sú však aj ľudia, ktorých už cestovanie nenapĺňa, majú rodiny, iné záujmy, chcú sa venovať viac sebe a mať viac voľného času. Tí si vyberajú menej turbulentné projekty,“ hovorí inžinier. Oceňuje, že v spoločnosti má možnosť vybrať si.

Na pracovných miestach sa nezaseknú

Príležitosť na kariérnu zmenu je pritom na dosah v rámci spoločnosti. „Skvelé na Schneider Electric je to, že človek má možnosť prechádzať rôznymi pozíciami, nezostane ,zaseknutý‘. Ak je to možné, tak rotuje, aby získal viac skúseností,“ objasňuje product application leader Filip Holub.

„Schneider Electric ľudí podporuje v tom, že ak chcú zmeniť pracovné zaradenie, môžu. Máme dokonca aj interný kariérny portál. Keby chcel ísť pracovať do Južnej Ameriky a nájde sa tam miesto, môže poslať žiadosť a ak bude vyhovovať, nik mu nebude brániť v tom, aby odišiel,“ dodáva Michal Pinček. Oceňuje možnosti kariérneho rozvoja a školení, ale tiež flexibilitu práce. Možnosti práce z domu alebo práce na diaľku mali v Schneider Electric už pred pandémiou.

Svoj talent môžu technici využiť aj cez interné výzvy z rôznych krajín. Ak na internom portáli natrafia na výzvu, ktorá ich zaujme, môžu sa do nej zapojiť aj popri svojej práci. „Človek tak môže získavať skúsenosti aj mimo svojej súčasnej pracovnej pozície. Môže to robiť pre niekoho na opačnej strane zemegule. Takto môže ,rásť‘ alebo získať mentora,“ vysvetľuje výhody takýchto projektov Filip Holub.