Existuje obrovské množstvo zváračiek a preto je najideálnejšie začať aj pri tomto druhu zariadenia od toho najjednuchšie ovládateľného, no zároveň spoľahlivého. Tipyckým takýmto prístrojom je zvárací invertor, resp. invertorový zdroj zváracieho prúdu. V podstate je to malá, ľahká, výkonná a multifunkčná zváračka.

Invertorové zváračky vám pomôžu zvariť oceľ, nerez, hliník aj meď. Fungujú na princípe meniča napätia a zároveň výuživa toho, že s rastúcou prenášanou frekvenciou klesá hmotnosť, a získave tak zváračku s hmotnosťou do 5kg. Na invertore je možné elektronicky regulovať výstupné napätie pre rôzne metódy zvárania.

Zváranie zvládne každý správny kutil. Zdroj: Marek Duranský/ Vojtech Duchoslav



Invertorová zváračka má množstvo výhod. Okrem iného to sú:

- nízka hmotnosť

- malé rozmery

- vysoká elektrická účinnosť, vyššia úspornosť energie pri prevádzke

- množstvo funkcií pre uľahčenie a optimalizovanie zvárania

- multifunkčnosť – možnosť zvárania viacerými metódami

- možnosť elektronicky nastavovať priebeh výstupného napätia pre rôzne zváracie metódy.



Údržba zváracieho invertora

Pre dlhú životnosť zváračky je veľmi dôležité, aby sa nachádzala v suchom a čistom prostredí. Nakoľko ide o zariadenia s veľmi citlivými súčiastkami, ktoré sú chladené vetilátorom cez otvory v skrini zváračky, sa pri bežnej prevádzke počas chladenia do zváračky dostáva okrem vzduchu aj prach, ktorý sadá na súčiastky. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby sa invertor pravidelne otváral a to tým, že sa dá dole ochranný kryt a vyfúka sa miesto stlačeným vzduchom.

Ideálnou voľbou pri výbere kvalitného zváracieho invertora, je PROKIN Zváračka - invertor MMA-200-mini-C a to najlepšie je, že ide o malé zariadene, ktoré je kompaktné, no má silná výkoc, kompaktné zariadenisa priam

PROKIN Zváračka - invertor MMA-200-mini-C Zdroj: kinekus.sk



Ideálna kombinácia: malé kompaktné, priam "kabelkové" rozmery - silný výkon.



Invertorová zváračka s funkciami zjednodušujúcimi zváranie:

HOT START - pre jednoduchšie zapálenie oblúka

ANTI STICK - pre zváranie bez lepenia elektródy

VRD - pre zníženie napätia na výstupoch pre ochranu užívateľa

STAND BY (automatické spustenie a vypnutie chladiča)- pre zníženie spotreby, hlučnosti a prašnosti prostredia