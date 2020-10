Jozef prišiel za šéfom, že chce po troch rokoch zvýšiť plat. V prvom momente s tým zamestnávateľ nemal problém, plat mu vraj zvýšil o celých 102 EUR. Po chvíľkovom zamyslení však prišiel šok. Namiesto zvýšenia sa mu do platu presunul iba… radšej si pozrite video.

Na prvý pohľad môže takáto situácia pôsobiť absurdne, ale už onedlho môže byť reálna. Stačí, aby vláda schválila zmenu súčasnej formy stravného na hotovosť. Ako upozorňuje Milan Kuruc z Pracujúcej chudoby "Hotovosť namiesto stravných lístkov znie na prvý pohľad dobre, veď kto by nechcel peniaze. Obávam sa ale, že nakoniec na to doplatia samotní zamestnanci, lebo im príspevok na stravu časom splynie so mzdou a neskôr budú mať kvôli tomu problém pýtať si vyššiu mzdu. Zamestnávateľ im totiž bude argumentovať, že mzda je už zvýšená o peniaze na stravu. Časom sa pokojne môže stať to, čo v Česku, a síce že povinnosť poskytovať príspevok na stravu zanikne úplne.”

Hotovosť sa, samozrejme, na prvý pohľad zdá lákavejšia, ale v budúcnosti môže ohrozovať aj naše platy. Okrem toho hrozia aj ďalšie riziká spojené s týmto vládnym návrhom. Niektoré z nich nájdete na webe Gastráč ináč, ktorý sám seba popisuje ako “iný pohľad na gastráče”.

Práve tento web poukazuje aj na riešenie aktuálnej situácie prostredníctvom plnej digitalizácie stravného. K tomuto riešeniu sa pripája aj Kuruc: "Keby sme gastrolístky plne elektronizovali, vyhrali by všetci. Zamestnanci neprídu o svoj benefit, pri každom nákupe minú rovno presnú čiastku a odpadnú problémy s vydávaním peňazí. Gastroprevádzky, ktoré utrpeli počas koronakrízy tvrdú ranu, dostanú svoje tržby a peniaze z gastrokariet sa budú točiť v domácej ekonomike, lebo ich nie je možné minúť v zahraničí. A okrem toho všetkého odbúrame nemalé daňové úniky v gastrobiznise. Ak je problém výška poplatkov za túto službu, nič nám nebráni začať sa o týchto poplatkoch baviť a problém vyriešiť. Je to lepšie, ako postupnými krokmi ohrozovať tento základný zamestnanecký benefit. "