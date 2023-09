Tempo bežných dní sa s prichádzajúcou jeseňou zrýchľuje, čo so sebou prináša zbytočný stres. Ten pomáhajú odbúrať napríklad aj zmysluplné aktivity, ktorými si zamestnáte ruky aj myseľ. Odreagujte sa pri jesennom upratovaní. Roztriedite pri ňom veci v skrini a aj myšlienky.

Ilustračné foto Zdroj: PMI

Dajte starým veciam nový život a recyklujte

Oblečenie, ktoré už nenosíte, lebo vám nesedí alebo sa vám nepáči, viete ponúknuť za symbolickú sumu v bazároch tomu, kto ho potrebuje. Rovnako tak aj prečítané knihy, kuchynské potreby, nábytok či bytové dekorácie. Staré spotrebiče môžete vrátiť v rámci spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Nepoužívané smartfóny a nabíjačky odneste na recykláciu do obchodu s elektronikou alebo k svojmu operátorovi. Máte doma starší model bezdymového zariadenia IQOS, ktoré už nepoužívate? Prineste ho do akejkoľvek IQOS predajne, vložte ho do špeciálneho zberného boxu alebo odovzdajte obsluhe v predajni. Recyklovaný materiál bude použitý v ďalšej výrobe, napríklad pri výrobe energie.

Ilustračné foto Zdroj: PMI

Vymeňte staré za nové

Inovácie v technológiách napredujú neuveriteľným tempom a dnes je na trhu najmodernejšie bezdymové zariadenie IQOS ILUMA, ktoré tabak nespaľuje, ale iba nahrieva. A tak nevzniká žiadny dym a ani popol. Ide o prelomovú technológiu indukčného nahrievania tabaku. Pri používaní bezdymových zariadení vzniká aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivín ako cigaretový dym. Tieto bezdymové zariadenia bez nahrievacej čepele ponúkajú čistejší spôsob ohrevu priamo zo stredu náplne. Dospelí užívatelia si môžu vychutnať konzistentnejší zážitok bez zvyškov tabaku.

IQOS ILUMA navyše nie je potrebné čistiť. Produkt nie je kompatibilný s predchádzajúcimi generáciami IQOS.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.