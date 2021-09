Ako zistiť, ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia?

Kľúčové je poznať ich benefity. Vytvorili sme tím odborníkov na zdravotné poistenie, ktorý sa s vami porozpráva o vašom zdravotnom stave a životnom štýle a poradí vám, ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia.

Pomôžeme vám tak získať 300 EUR späť za lieky, príspevok 150 EUR na zubára, 80 EUR na komplexné očné vyšetrenie a ďalšie finančné príspevky na lekárske zákroky. Stačí, keď vyplníte kontaktný formulár.

Ako funguje zmena zdravotnej poisťovne?

Vysvetlíme vám benefity zdravotných poisťovní a poradíme vám, v ktorej poisťovni získate najviac výhod. Spíšeme s vami žiadosť o prestup a ostatné papierovačky vybavíme za vás. Nový preukaz poistenca aj so zoznamom zdravotných benefitov vám príde poštou.

Zmena zdravotnej poisťovne je zadarmo. S prestupom vám taktiež pomôžeme bezplatne. Ak chcete získať pre svoje zdravie viac, nechajte nám kontakt na webstránke NajlepsiaZdravotka.sk.

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne je iba do konca septembra. Prestup zbytočne neodkladajte. S nami vybavíte prestup do lepšej zdravotnej poisťovne do 3 minút.