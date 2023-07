Jedna z krúp dokonca svojimi šestnástimi centimetrami prekonala doterajšie európske záznamy.



Prvenstvo jej ale nevydržalo dlho – už 24. júla v Taliansku namerali krúpu s priemerom devätnásť centimetrov, napísal spravodajský web čt24.



V Chorvátsku zasiahlo minulý týždeň najhoršie krupobitie Ribniku, najväčšia zmeraná krúpa mala trinásť centimetrov. Ľad, ktorý spadol z neba v Taliansku, bol ale ešte väčší: ľudia v Carmignane di Brenta na severe Apeninského polostrova vyfotografovali kus, ktorý mal v priemere zrejme vyše šestnásť centimetrov.

It seems Europe just broke all-time hail record with 18-20cm hailstone. What a year... #hail #wxtwitter @PavanFederico00 @Djpuco @pgroenemeijer pic.twitter.com/qNIyU68qwb