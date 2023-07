Zatiaľ čo väčšina Slovákov z horiaceho Rodosu uteká, niektorí sa na dovolenku na grécky ostrov ešte len chystajú. Mnohí by pritom dovolenku najradšej stornovali alebo preložili, no sťažujú sa, že cestovka im v súčasnej situácii nevráti peniaze. Stačilo by pritom, aby rezort zahraničia vydal odporúčanie necestovať alebo zákaz cestovania do týchto oblastí. Prečo ministerstvo nekoná a čo môžete robiť, ak máte zaplatenú dovolenku na horiacom ostrove?

Oheň na gréckom ostrove Rodos hasiči stále nedostali pod kontrolu. Požiar sa najnovšie rozšíril aj k obľúbenému letovisku Gennadi v juhovýchodnej časti. Obyvateľov aj turistov evakuovali z letoviska ešte v pondelok.

Na Rodos už zajtra odlieta ďalšia várka Slovákov z bratislavského letiska. Cestovné kancelárie napriek zhoršujúcej sa situácii tvrdia, že svojich klientov posielajú iba do oblastí, kde je bezpečne a teda, kde požiar nehrozí. Z výpovedí Slovákov, ktorí sa z Rodosu vrátili, je však situácia naďalej dramatická. Niektorým dokonca delegáti do poslednej chvíle tvrdili, že sa požiaru obávať nemusia. Až keď už mali pre hustý dym ťažkosti s dýchaním, sa v hoteli rozozvučal alarm a nasledovala evakuácia.

Keďže rezort zahraničia do dnešného dňa nevydal zákaz cestovania na Rodos a Korfu, cestovné kancelárie zájazdy nerušia. Ba čo viac, pri niektorých pobytoch na ostrov, kde horí, išli s cenou poriadne nadol. Napríklad jedna slovenská cestovná kancelária ponúka sedemdňový pobyt na Rodose od 519 eur. „Rezervujte si exkluzívnu LAST MINUTE dovolenku na Rodose. Letecký zájazd v hoteli Stella,” lákajú v reklame.

Stovky Slovákov sa však na zaplatenú dovolenku do Grécka vycestovať boja. Ako potvrdil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárii Roman Berkes, strach však nie je dôvodom na zrušenie dovolenky. Stačilo by pritom, aby slovenské ministerstvo zahraničia vydalo zákaz cestovania do spomínaných oblastí. Dovolenkári by si potom mohli pohodlnejšie zvoliť inú alternatívu zájazdu alebo by sa ľahšie dostali k svojim peniazom za storno zájazdu. Rezort to však zatiaľ nemá v pláne. „Odporúčanie nevycestovať do jednotlivých krajín (v tomto prípade Grécko, Taliansko a Chorvátsko) by prišlo do úvahy pri zásadnom zhoršení situácie na celom území krajiny. V súvislosti s požiarmi nemáme informácie o zraneniach občanov Slovenska na Rodose ani v iných častiach Grécka,” reagoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.

Útek do bezpečia. Ľudia pochodovali v horúčavách a dyme dlhé hodiny, najviac trpeli deti a starí ľudia. Zdroj: Profimedia

Cestovky na druhú stranu tvrdia, že klientov do zasiahnutých oblastí neposielajú. Preto nie je dôvod pobyt pred odletom stornovať. „Zájazdy ponúkame iba do oblastí, kde dovolenky prebiehajú bez komplikácií a miestny krízový štáb považuje tieto miesta za absolútne bezpečné. Klientov, ktorí mali zakúpený zájazd do dotknutých oblastí informujeme o možných alternatívach ako je bezplatné storno zájazdu, presun dovolenky do bezpečnej zóny na severe ostrova alebo zmena destinácie,“ povedal nášmu denníku obchodný riaditeľ spoločnosti CK Hydrotour Tomáš Lazarov.

Ministerstvo nateraz vydalo výstrahy pred cestou do týchto oblastí. „Varujeme občanov pred horúčavami aj požiarmi, ako aj pred cestou do oblastí postihnutých požiarmi. Taktiež odporúčame občanom, aby si pred cestou na dovolenku v komunikácii s CK alebo hotelom dôkladne overili, aká je v konkrétnej turistickej destinácii aktuálna situácia,” informovali.

Pred dovolenkou nezabudnite na poistenie

Výhodu majú teraz tí, ktorí pred cestou mysleli na poistenie storna zájazdu. Jedna z poisťovní dokonca vyšla v ústrety aj tým klientom, ktorí si storno nepoistili. „Úplne rozumieme, že cestovať na horiaci ostrov, aj keď zatiaľ v mojej cieľovej destinácii nehorí, sa nikomu nechce. Preto sme zvolili ústretový spôsob riešenia situácie, ktorú aj miestni obyvatelia opisujú ako historicky najhoršiu a najkritickejšiu. Preto platí poistenie storno poplatkov, aj keď ministerstvo zahraničných vecí neoznámilo neodporúčanie alebo zákaz cestovania do týchto oblastí ako celku,“ informovala Uniqa.

Včera na obed bol na Rodose v dôsledku požiaru vyhlásený výnimočný stav pre šesť mestských jednotiek. Informoval portál Greek City Times. „Vyhlásenie núdzového stavu umožňuje gréckym úradom mobilizáciu všetkých silových zložiek na pomoc s hasením lesných požiarov, je teda pomocným faktorom na nasadenie potrebných gréckych zásahových zložiek do boja s požiarmi,” informuje slovenské veľvyslanectvo v Grécku na Facebooku.

