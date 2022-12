Znie to možno neuveriteľne, ale objímaním vankúša naozaj môžete zlepšiť svoj spánok, ba dokonca aj napraviť svoje dýchacie problémy. Poznáme ich pod pojmami objímací vankúš, medzinožník, či dokonca náhradný manžel. Všetky pojmy ale označujú vankúš vytvorený na nočné objímanie, ktoré dokáže pomôcť nášmu oddychu v noci.

Slovenská rodinná firma Zoras , ktorá sa venuje zdravému spánku, vyvinula vlastný objímací vankúš Huggo. Tento vznikol ako výsledok dlhotrvajúcich diskusií. V prvom slede s klientami, ktorí hovorili o svojich potrebách a o tom, čo im k lepšiemu spánku chýba, a v druhom slede s odborníkmi, ktorí následne pomáhali vyvinúť ho.

“Mnoho ľudí nám pri skúšaní matracov alebo záťažových prikrývok povedalo, že by sa radi odučili od spánku na bruchu, ale nevedia, ako na to, iní zas majú potrebu mať niečo medzi nohami a objímať to aj rukami,” povedal Miroslav Vojvodík zo Zoras, “Začali sme sa tou témou zaoberať a riešiť ju s odborníkmi. Henrieta Galatová, odborníčka na správne držanie tela, nám vysvetlila, aká dôležitá je pri spánku na boku opora pre lakte, kolená a členky. Fyzioterapeut Csaba Csolti nám zas ukázal, ako sa dá lepší pocit spánku navodiť uložením sa v 45-stupňovom uhle voči posteli.”

Práve toto bol základ pre vyvinutie nového objímacieho vankúša Huggo , ktorý je ako stvorený pre všetkých tých, ktorí radi spia na boku, ktorí sa chcú odučiť spánku na bruchu, ktorí potrebujú v noci niečo objímať - a nemala by to byť práve vrtiaca sa partnerka či partner, ale niečo, čo ich z vlastného spánku nevyruší.

“Na trhu už tento typ vankúšov je, najmä pre mamičky, ktoré ich používajú na dojčenie. My sme sa naň ale pozreli inak a rozhodli sme sa posunúť ho na vyššiu úroveň,” povedal Vojvodík, “ Objímací vankúš Huggo sme vyrobili z kvalitnej priedušnej pamäťovej peny, aby bol mäkký a poddajný, ale zároveň aby držal tvar a nepodliehal deformáciám. Aby bol telu stabilnou oporou.”

Okrem toho, že sa vďaka nemu môžete odnaučiť spánku na bruchu alebo vylepšiť svoj spánok, môžete s jeho pomocou bojovať aj s dýchacími problémami. Objímací vankúš je veľmi vhodný pre ľudí trpiacich chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, astmatikov či ľudí s dýchacími problémami. Pre tých je totiž najideálnejší spánok práve na boku, ku ktorému objímací vankúš Huggo pomáha.

Ak patríte medzi spáčov, ktorí sa obklopujú rozličnými vankúšmi, aby mohli mať jeden pod hlavou, jeden medzi nohami a jeden objímať, alebo sa snažíte naučiť spať zdravo, a tak zlepšiť kvalitu svojho života, objímací vankúš Huggo by mohol byť skvelou voľbou práve pre vás.

