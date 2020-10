Pracujete, poctivo platíte odvody s vedomím, že ak ochoriete, zaplatia vám potrebnú liečbu? Pandémia spolu so zlým návrhom štátneho rozpočtu môžu veľa zmeniť. Vláda sa totiž rozhodla, že štát nebude platiť za deti, dôchodcov či nezamestnaných odvody v potrebnej výške.

Na ich zdravotnú starostlivosť sa teda budú musieť použiť peniaze, ktoré odvádzajú zdravotným poisťovniam pracujúci.

Takýto solidárny systém je bežný v mnohých krajinách, s tým rozdielom, že platby od štátu sú tam neporovnateľne vyššie. Dnes situáciu ešte výrazne zhoršuje pandémia, ktorá má negatívny vplyv na ekonomiku, rast miezd a zamestnanosť. Preto aj suma, ktorú platia pracujúci na zdravotné poistenie, bude nižšia.

„Rešpektujeme všetky opatrenia vlády na zvládnutie pandémie a prosíme občanov o ich dodržiavanie a osobnú zodpovednosť. Zároveň však musíme poukázať na povinnosť zabezpečiť dostatok peňazí na kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre milióny občanov aj v budúcom roku. Návrh štátneho rozpočtu s tým nepočíta,“ upozorňuje Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

V čase prosperity, keď rástla zamestnanosť a mzdy, pracujúci svojimi odvodmi kompenzovali nízku platbu štátu na zdravotnú starostlivosť pre dôchodcov, deti, študentov, rodičov na materskej a ostatných poistencov štátu. Ale to neplatí v zlých časoch. Upozorňuje na to aj iniciatíva lekárov, sestier, nemocníc či pacientskych organizácií www.StopHazarduSoZdravim.sk .

Riešenie však existuje, ako ukázala napríklad vláda v Čechách. Tam začal štát platiť zdravotné odvody za deti, dôchodcov a ostatných svojich poistencov oveľa vyššie, než pred koronou. Namiesto pôvodných 39 eur mesačne na jedného dnes platí 64 eur.

„Aj na Slovensku by súčasnú veľmi zlú situáciu vyriešilo, keby štát zvýšil svoje poistné na úroveň 5 % z vymeriavacieho základu, čo je stále menej ako v Čechách. Ale zdravotníctvu by to prinieslo o 560 miliónov viac, ako predpokladá súčasný návrh štátneho rozpočtu,“ zdôrazňuje Kultan.

Na nízke odvody od štátu, a teda na nedostatok peňazí v zdravotníctve, pacienti doplácajú už dnes. Je problém s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, na niektoré výkony treba čakať, chýbajú lekári aj sestry.

Na jedného dôchodcu alebo za dieťa platí štát poistné len 32 eur mesačne, kým ich liečba v priemere stojí až 85 eur za mesiac. Oproti tomu pracujúci v priemere zaplatí mesačne zdravotnej poisťovni vyše 150€ eur, ale zdravotná starostlivosť oňho stojí v priemee zhruba 40 eur.