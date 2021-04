Veľa ľudí si myslí, že pokiaľ si jedlo nedosolí na tanieri, stravuje sa zdravo. V skutočnosti o slanú chuť vôbec nejde. Priveľa soli nájdete v pečive, syroch aj v sladkostiach. Ak patríte medzi milovníkov hotových jedál, je veľmi pravdepodobné, že odporúčané limity prekračujete každý deň.

Soľ a ľudské telo

Naše telo ju k životu nevyhnutne potrebuje, no dôležité sú najmä množstvá, ktoré prostredníctvom stravy bežne prijímame. Soľ a jej veľmi dôležitá zložka, sodík, sa podieľajú sa na hospodárení organizmu s vodou. Pomáhajú tiež udržiavať objem a tlak krvi. Ak je však soli priveľa, výrazne sa zvyšuje riziko vzniku infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

„V dnešnej dobe konzumujeme príliš veľa spracovaných a ultra-spracovaných pokrmov, ktoré sú buď prirodzene bohaté na soľ a sodík alebo sa do nich táto zložka pridáva z technologických a senzorických dôvodov“, vysvetľuje Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zdroj: Kaufland

Budeme soliť menej

Slovensko sa v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou zaviazalo do roka 2025 znížiť príjem soli u svojich obyvateľov o 30 percent. Podľa Ing. Martiny Gažarovej však nie je dôvod na obavy: „Síce to trvá určitý čas, no chuťové poháriky človeka sa dokážu prispôsobiť a zvyknúť si aj na menšie množstvo soli v jedle, čo priaznivo ovplyvňuje naše zdravie.“

Spoločnosť Kaufland Slovensko prijala vlastný záväzok znížiť obsah soli, cukru a tukov v potravinách. „Zamerali sme sa na úpravu zloženia výrobkov našich privátnych značiek s cieľom ponúknuť zákazníkom zdravšiu alternatívu, a to bez použitia iných náhradných látok,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Tento cieľ sa dotýka predovšetkým mliečnych výrobkov, nealkoholických nápojov, mrazeného sortimentu, nátierok, pekárenských výrobkov i mäsového sortimentu.

Zdroj: Kaufland

Koľko je priveľa?

Za potravinu, obsahujúcu priveľa soli, sa vo všeobecnosti považuje taká, ktorá má jej obsah vyšší ako 1,5 g na 100 gramov. Na tento fakt vás môže upozorniť Nutri-Score. Ako jeden z prvých ho na Slovensku na svojej webovej stránke a na obaloch vybraných výrobkov svojich privátnych značiek používa Kaufland.

Tento moderný systém pozostáva z päťstupňovej farebnej stupnice, pričom zelené A je považované za nutrične najvýhodnejšie. Tmavooranžové E zase upozorňuje na výživne najmenej výhodný variant. Nutri-Score považuje soľ za nepriaznivú zložku. Výrobcovia, sledujúci aktuálne trendy, tak môžu znížením obsahu soli dosiahnuť vylepšenie hodnotenia svojich výrobkov vo vzťahu k nášmu zdraviu.

Zdroj: Kaufland