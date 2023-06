Najlepší odpad? Taký, čo vôbec nevznikne

Keď Alexander Parkes v roku 1955 objavil látku, potrebnú na výrobu plastu, zrejme netušil, že raz budeme žiť v dobe plastovej. Len do roku 2015 ho svet stihol vyprodukovať 9,1 miliardy ton. To je rovnaká váha, akú by spolu malo 882-tisíc Eiffeloviek alebo 80 miliónov vráskavcov obrovských.

Predchádzať vzniku plastového odpadu môžeme okrem iného aj tým, že si na nákup vezmeme vlastnú nákupnú tašku. Pokiaľ patríte medzi chronických zabúdačov, majte vždy jednu rezervnú v aute alebo kabelke. V Kauflande si klasickú igelitku nekúpite už dlho – tie najpredávanejšie boli z ponuky vyradené pred šiestimi rokmi, ostatné jednorazové igelitové tašky v januári 2020.

Pri nákupe ovocia, zeleniny či pečiva v obľúbenom reťazci môžeme namiesto klasických igelitových vreciek použiť aj udržateľnejšie alternatívy, akými sú napríklad Ekosieťka a Zelené vrecko. Cieľom reťazca však nie je predať ich čo najviac, práve naopak - dôležité je, aby sa používali čo najčastejšie. Vymeňte aj vy jednorazové vrecká za opakovane použiteľné a pomôžte tak ušetriť až 270 ton plastu ročne!

Poznáte ekosieťky na ovocie a zeleninu Zdroj: Kaufland

Dobrý sluha, zlý pán

Hoci mu dnes mnoho ľudí nevie prísť na meno, v obchode sa plastovému obalu celkom vyhnúť nedá. Veľmi efektívne totiž ochráni ovocie, zeleninu, mäsové, mliečne i pekárenské výrobky pred poškodením alebo znečistením a udržiava ich dlhšie čerstvé. Inak by zbytočne skončili v koši.

Kaufland má svoju plastovú politiku pevne pod kontrolou – začína to znižovaním spotreby plastov, ktoré používa v obaloch svojich vlastných produktov. Pokračuje využívaním recyklátu, a to nielen v obaloch, ale tiež v produktoch pre domácnosti. Nemenej dôležité je zabezpečiť, aby boli všetky obaly recyklovateľné v maximálnej možnej miere.

Všimli ste si už logo „Balené zodpovedne“? Obľúbený slnečnicový olej K-Classic s týmto označením sa predáva v PET fľaši, ktorú tvorí až 50 % recyklovaného materiálu. V reťazci tiež nájdete sprchovacie gély Bevola 300 ml či agávový a kokosový sirup na ochutenie v obaloch zo 100 % recyklátu. A to je len zopár príkladov, ako sa dá s plastmi narábať rozumne.

„Neustále prehodnocujeme a analyzujeme obaly našich výrobkov, aby sme zistili, kde môžeme ušetriť plast alebo použiť recyklát. Ak niektoré časti obalov neslúžia priamo na ochranu, alebo nezabezpečujú čerstvosť výrobku, odstránime ich,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko a dodáva: „Celý kolobeh od výroby cez obchod až po likvidáciu odpadu je v našich rukách. To, čo je dnes odpadom, môžeme zajtra využiť ako surovinu.“

Kaufland má plasty pod kontrolou Zdroj: Kaufland

Vedeli ste, že...? Skladacie palety, ktoré má Kaufland patentované, ušetria okrem zdravia zamestnancov až 60 ton baliacej fólie ročne. Pre lepšiu predstavu, toto množstvo by dokázalo 12-krát obmotať celé Slovensko!

Recyklujete? Recyklujte!

To, že sa plastom v našich domácnostiach úplne nevyhneme, je jasné. Podstatné však je, aby sme urobili všetko pre to, aby po použití neskončili na skládke, v spaľovni alebo nebodaj voľne pohodené v prírode. Ako na to? Musíme ich správne recyklovať! Podľa odborníkov však máme v tejto oblasti ešte nedostatky. Tak schválne – ovládate tieto pravidlá alebo o niektorých počujete po prvý raz?

· Do žltých kontajnerov alebo vriec nepatria gumené rukavice, niektoré obaly z korenín a krmív pre zvieratá, termoobaly z reštaurácií, alobal či polystyrénové tácky z mäsových výrobkov.

· Do plastov nehádžte ani kávové kapsule s obsahom kávy a plasty s prímesami iných materiálov, ako sú hračky, textílie, topánky, kabelky alebo umelé kvety.

· Sieťky z citrusov alebo zemiakov do plastov naopak pokojne vyhoďte. Okrem nich do žltého kontajnera patrí aj obal z pomela, fólia zo šalátových uhoriek či plastové boxy z drobného ovocia, ako sú čučoriedky alebo hrozno.

· Vo väčšine slovenských miest sa nápojové kartóny (tetrapacky) triedia spolu s plastmi, prípadne kovmi, môžu mať však aj vlastnú oranžovú farbu. Pred vyhodením ich treba najprv poriadne stlačiť. Vďaka recyklácii sa z nich môžu stať napríklad kuchynské papierové utierky.

Ak ste doteraz recykláciu veľmi neriešili a žlté kontajnery považovali za zbytočné, nevadí. Zmeniť to môžete aj dnes. Triedením, premýšľaním o tom, čo naozaj potrebujete, a tiež nakupovaním na mieste, kde s plastmi narábajú skutočne zodpovedne. Všetko sa počíta!