Týmto krokom chce spoločnosť TERNO real estate aktívne prispievať k znižovaniu odpadu, keďže papier, spolu s plastmi, tvorí jednu z jeho najčastejších zložiek. „Sme radi, že sa nám postupne darí zavádzať ekologické riešenia, akými sú napríklad elektronické účtenky zasielané e-mailom. Takouto maličkosťou chceme inšpirovať zákazníkov k znižovaniu odpadu, čo v konečnom dôsledku môže priniesť pozitívnu zmenu či ohlas aj u širšej verejnosti a hlavne prispieť k zlepšovaniu životného prostredia na Slovensku,“ povedal riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka.

Novinka v obchodoch Terno a KRAJ funguje na jednoduchom princípe. Pred vytlačením pokladničného dokladu pri platbe za nákup si zákazníci môžu zvoliť, či majú záujem o klasický pokladničný doklad v papierovej podobe alebo ho chcú zaslať e-mailom. Ten im príde do niekoľkých sekúnd, aby si tak mohli preveriť prípadné nezrovnalosti v nákupe priamo na predajni. Možnosť obdržať ekologickejší elektronický doklad majú iba ľudia, ktorí sú držiteľmi zákazníckej vernostnej karty, uviedli pri registrácii svoju e-mailovú adresu a udelili súhlas na zasielanie e-mailov. Ďalšími benefitmi sú nepochybne rýchlejšie vybavenie pri pokladni, šetrenie času zákazníkov, nevyblednutie pokladničného dokladu a, samozrejme, znižovanie tvorby odpadu.

Ilustračné foto Zdroj: TERNO real estate

Ročná spotreba papiera na pokladničné účtenky sa v predajniach Terno a KRAJ sa pohybuje v rozmedzí od štyroch do piatich ton. Cieľom spoločnosti TERNO real estate je znížiť tvorbu tohto odpadu. Spoločnosť si zároveň dáva za cieľ zužitkovať potraviny po dátume spotreby. Tie putujú z predajní Terno a KRAJ do Potravinovej banky Slovenka, prostredníctvom ktorej sa dostanú medzi sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Ide hlavne o trvanlivé potraviny vhodné na ďalšiu konzumáciu ako cestoviny, ryža, strukoviny či konzervy. Potraviny, ktoré nie sú vhodné na ďalšiu konzumáciu, odovzdávajú do bioplynovej spaľovne v Budči, kde z nich vzniká teplo a energia.

Okrem týchto aktivít spustila sieť potravín KRAJ začiatkom roka 2021 pilotný projekt v predajni v Devínskej Novej Vsi, v ktorej zaviedla automat na zber PET fliaš a plechoviek. Spoločnosť chce takýmto spôsobom pripraviť zákazníkov na nový systém zberu nápojových obalov, ktorý bude od roku 2022 povinný.