Stíhate do leta schudnúť, zbaviť sa celulitídy či vyformovať postavičku do plaviek? Odpoveď je: Áno a my vám ukážeme, ako na to!

Každý pribúdajúci teplý deň signalizuje, že leto už pomaličky klope na dvere. Zimný šatník, ktorý zakrýval prehrešky, ktoré sme si dopriali najmä počas sviatkov, ku ktorým neodmysliteľne patrí hodovanie, vymieňame za úspornejšie kúsky oblečenia. S nosením letnej módy je ťažšie zakryť nedostatky a nejeden z nás zatúži po krásnej postave. Dostať sa do formy za pomerne krátky čas nie je nemožné. Ako sa zbaviť celulitídy, spevniť pokožku, vyformovať postavu, ale aj zhodiť nejaké to kilečko, poradí majiteľka štúdia SHAPE IT UP Petržalka – Adriana Kurelová.

Efektné cvičenie i rehabilitačný nástroj v jednom

Prístroj na formovanie postavy Infra Shape Horizontal už svojím dizajnom napovedá, že sa bude jednať o ultramoderný spôsob cvičenia. „Infra Shape Horizontal je spojením hneď niekoľkých inovatívnych technológií. Počas cvičenia je klient v kapsule uzavretý od pŕs dole, natretý špeciálnym anticelulitídnym prípravkom, odetý v igelitových nohaviciach a zvolený čas pedáluje na bicykli v ležiacej polohe. V našom zariadení dbáme na to, aby sme klientom poskytli najvyššiu kvalitu a zároveň šetrili životné prostredie,“ hovorí Adriana Kurelová z SHAPE IT UP Petržalka. Prevádzka kladie dôraz na environmentálnu etiku a používa výhradne BIO igelitové nohavice, ktoré na konci prevádzkovej doby zamestnanci separujú.

Ilustračné foto Zdroj: SHAPE IT UP

„V priebehu jedného tréningu na telo pôsobí vákuová masáž , infračervené svetlo, kolagénové lampy, svetelná terapia a aromaterapia, ktoré zaručujú, že svoju bielizeň bude klient doslova žmýkať od potu. Potenie je jednoznačné aj na tých miestach, ktoré nie sú v prístroji uzavreté. Keď sa naštartuje metabolický proces, napríklad vplyvom infra svetla, celé telo zareaguje potením v záujme zachovania homeostázy. Vďaka tomu je možné dosiahnuť úžasné výsledky v boji s nadváhou a s celulitídou. Bonusom k zoštíhľovaciemu procesu je, že kolagénová lampa prispieva k omladzovaniu pleti,“ vysvetľuje majiteľka štúdia, ako zariadenie funguje a aké výsledky je možné cvičením dosiahnuť. „Vďaka zabudovanému multimediálnemu programu je počas tréningu možné počúvať svoju obľúbenú hudbu, sledovať YouTube videá, pozerať seriály alebo film, prehliadať Facebook či Multivision,“ dodáva pár tipov, ako odbremeniť myseľ počas spaľovania kalórií.

Viditeľný výsledok už o mesiac

Cesta k vysnívanej postave v tomto prípade rozhodne nie je kľukatá a tŕnistá. Prvé viditeľné výsledky možno zaznamenať už o pár týždňov. „Klientky na sebe pozorujú zmeny aj po prvých cvičeniach. Z tela odchádza prebytočná voda. Tuk však výrazne ubúda pri pravidelnom cvičení. Zákazníci sú schopní za dva mesiace zhodiť aj 5-7 kilogramov. Jedna klienta v rámci svojej premeny zhodila za tri mesiace, pri tréningu 3 do týždňa v našom zariadení v kombinácií s jednou návštevou posilňovne až 16 kilogramov. Je to, samozrejme, individuálne,“ približuje Adriana efektivitu cvičenia.

Premena -16kg za tri mesiace treningu na InfraShape Horizontal Zdroj: SHAPE IT UP

Ešte efektívnejší a rýchlejší výsledok redukcie tuku a krajšej postavy je možné dosiahnuť vďaka doplnkovej službe – zábalu, ktorý pôsobí počas cvičenia. Elastická bandáž (obväzová) s výťažkom z morských rias wakame a kofeínom, vitamínom C a Q10 je určená na problematické partie ako sú nohy a brucho. Zábal stimuluje mikrocirkuláciu pokožky, aktivuje látkovú výmenu, podporuje elasticitu pokožky, hydratuje a vyhladzuje pokožku, napomáha k úbytku tuku, odvodňuje a ešte je aj Vegan.

Cvičenie, ktoré je určené nielen na chudnutie, ale aj formovanie postavy, či zmiernenie celulitídy si obľúbili i známe tváre. Na inovatívne cvičenie nedajú dopustiť krásky ako I. Vicemiss Slovensko 2018 Radka Grendová, ale aj jej spolubojovníčka z rovnakého ročníka missky Katarína Darašová, ktorá má na konte i víťazstvo v súťaži krásy Tvár roka 2021. Pravidelnou zákazníčkou je aj modelka Tereza Bizíková. X-krát do týždňa zariadenie navštevuje aj aktuálna II. ViceMiss Slovensko Kristína Víglaska. “Kristínka sa u nás pripravuje na svetovú súťaž krásy – Miss Supernational, na ktorú poputuje do Poľska už v auguste tohto roka,“ prezrádza majiteľka SHAPE IT UP Petržalka.

Zuzana Haasová Zdroj: SHAPE IT UP

O svoju postavičku sa vďaka Infra Shape Horizontal starajú herečky Karin Haydu, Natália Germani či Zuzana Haasová. „Keď som chodila cvičiť raz do týždňa, ten efekt bol pomalší, avšak teraz chodím trikrát do týždňa, vrátila sa mi kondička a sú aj viditeľnejšie zmeny na tele,“ hovorí Zuzana Haasová. Referencie o cvičení však môže podať i pánske zastúpenie klientov. Jedným z nich je aj pretekár Ivan Jakeš, ktorý sa roky udržiava v tip-top forme.

Tento druh športovej aktivity púta pozornosť i tým, že je vhodná i ako rehabilitačný prístroj. Ležatý bicykel odbremení chrbticu, čím sa možno vyhnúť poraneniu chrbta. Toto cvičenie je vhodné pre ľudí s poškodenými chrbtovými platničkami, obrnou či problémami s pohybovým ústrojenstvom, ale aj inými zdravotnými komplikáciami „Zákazníkom s ŤZP, ktorí prístroj využívajú na rehabilitáciu, sa snažíme podporovať v ich pokroku. Vždy im radi ponúkneme vysoké zľavy vstupu,“ hovorí pani Kurelová.

Rehabilitacia s InfraShape Horizontal Zdroj: SHAPE IT UP

Nezabúdajte na pitný režim

Počas chudnutia, či akejkoľvek športovej aktivity, je nesmierne dôležité dodržiavať pitný režim. Prísun tekutín pred, počas i po cvičení zabraňuje dehydratácii, ale najmä podporuje látkovú výmenu a správne fungovanie metabolizmu. „Našim klientom radi ponúkneme pitný režim či už vodu, alebo fit nápoje obsahujúce L -Carnitine. Po tréningu si zákazníci mimoriadne obľúbili piť čerstvé ovocné šťavy, ktoré máme tiež v ponuke,“ dodáva Adriana na záver.

Ilustračné foto Zdroj: SHAPE IT UP

Ak by ste mali záujem zasvätiť sa do tajomstva inovatívneho cvičenia s Infra Shape Horizontal o čosi viac, pre ďalšie informácie navštívte www.shapeitup-petrzalka.sk alebo zavolajte na +421 919 433 899.