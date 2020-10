Auto v prémiovom žrebovaní LOTO môžete vyhrať do 25. októbra

Aktuálne prebieha jesenné prémiové žrebovanie Víťazná jazda s LOTOm, ktoré je mimoriadne atraktívne pre zákazníkov, ale aj predajcov. Do špeciálnych prémiových žrebovaní je zaradená každá stávka v číselnej lotérii LOTO uzatvorená na predajných miestach TIPOSu, cez internet alebo SMS pre nedeľné žrebovanie v období do 25. 10. 2020 vrátane. Dvaja výhercovia áut už boli vyžrebovaní a po prihlásení sa so špeciálnym prémiovým kódom, ktorý si treba dôkladne odložiť, sa môžu domov odviezť na novučičkom aute KIA Optima v hodnote viac ako 40 000 Eur.

Prémiové žrebovania s TIPOSom sú vítaným spestrením číselných hier. Aj túto jeseň môžete v rámci Víťaznej jazdy s LOTOm získať okrem veľkých výhier aj nové autá KIA Optima SW. Pripravených je celkom 5 áut, k dvom z nich už boli vyžrebované výherné prémiové kódy, ktorými sa musia výhercovia preukázať. Do 25. októbra, kedy sa uskutoční posledné prémiové žrebovanie, sú v TIPOSe ešte na tri nedeľné žrebovania pripravené tri krásne vozidlá.

„Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj tí zákazníci, ktorí využívajú predplatené stávky,“ vysvetľuje Dáša Kubovičová, manažérka úseku žrebov a lotérií TIPOS. „Veľmi dôležité je, aby si zákazník odložil potvrdenie o uzatvorení stávky, kde má uvedený prémiový kód. Aj v prípade, že nevyhrá finančnú časť výhry, môže vyhrať auto a týmto kódom sa musí preukázať,“upozorňuje Kubovičová.

Zdroj: TIPOS

Popri súťaži o autá v tomto období v číselnej lotérii LOTO súťažia aj pracovníci na všetkých predajných miestach. Súťaž „Predávajte a vyhrávajte!“ organizovaná spoločnosťou TIPOS, odmeňuje sumou 1 000 Eur toho predajcu, ktorého „rukami“ bola výherná prémiová stávka uzatvorená. To znamená, že každú nedeľu na základe vyžrebovaného prémiového kódu TIPOS vyžrebuje aj pracovníka konkrétneho predajného miesta, v ktorom bola táto výherná prémiová stávka uzatvorená a ktorý získa túto krásnu finančnú odmenu.

„Predajcovia si musia dať pozor na to, aby boli do systému riadne prihlásení svojim TIPOS preukazom. Ak by aj nevyhrali 1 000 Eur počas žrebovania prémiového kódu vyhrávajúceho auto , tak majú ďalšiu šancu na výhru 1 000 Eur v druhom kole súťaže. Ďalších piatich predajcov, ktorí vyhrajú túto sumu, totiž vyžrebujeme spomedzi všetkých, ktorí počas celého prémiového obdobia uzatvorili stávku v hre LOTO,“ uzavrela Kubovičová.

Po dvoch prémiových žrebovaniach už poznáme dve výherkyne prvého kola súťaže predajcov. 27. septembra vyhrala pani, ktorá terminál obsluhuje ešte len pár týždňov a podľa jej slov z výhry „skoro odpadla“. V nedeľu 4. októbra si zase o 1 000 Eur prilepšila predajkyňa, ktorá najskôr nechcela oznámeniu o výhre ani veriť a zástupcovia TIPOSu ju museli presviedčať, že nejde o vtip.