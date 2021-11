Pýtajte sa na pripoistenia

Generácia dnešných dvadsiatnikov už „nelipne“ na klasickom papieri ani osobných návštevách pobočiek poisťovní. Povinné zmluvné poistenie si dokážu vybrať na pár „klikov“ a ich sebavedomím neotrasie ani zistenie, že povestná „zelená karta“ je vlastne biela. Faktom však je, že na mnoho otázok v tomto veku ešte odpovede nepoznajú. „Mladí vodiči pri uzatváraní PZP často nevedia, že toto poistenie síce primárne kryje škody, ktoré by spôsobili inému vodičovi, no môže ochrániť aj ich vlastnú peňaženku. Platí to v tých prípadoch, ak si neuzatvoria aj havarijné poistenie,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a pokračuje: „Výhodné je vybrať si k PZP aj pripoistenia, ktoré pokryjú prípadné škody na vlastnom vozidle. Ide o poškodenie čelného skla, náhodný stret so zvieraťom alebo krádež a lúpež vozidla. Tieto poistné udalosti patria k častým príčinám. Ak si vyberiete napríklad jedno z týchto pripoistení, cena za ročné poistné sa navýši priemerne o 20 – 40 eur podľa zvoleného limitu plnenia, čo je suma, ktorá neotrasie ani rozpočtom vysokoškoláka.“ Pripoistenia je možné dojednať online bez nutnosti vstupnej obhliadky a platí, že čím viac pripoistení uzavriete, tým bude ich cena nižšia. „Pri dvoch pripoisteniach o 5 %, pri troch pripoisteniach o 10 % z ceny pripoistení. Samozrejmosťou sú bezplatné asistenčné služby na území Slovenska aj v zahraničí,“ dodáva D. Zemánek.

Ilustračné foto Zdroj: Adobe Stock

Zostaňte online

Online svet znamená pre mladú generáciu dobre známy priestor a odborník na poistenie odporúča, aby ho „neopúšťali“ ani pri uzatváraní PZP. Jedna vec je totiž „vyklikať“ si svoju poistku a druhá dodržať literu zákona. „Dôležitou a najmä praktickou vecou pri uzatváraní PZP je udeliť poisťovni súhlas s elektronickou komunikáciou. Zjednoduší vám to život a pomôže predchádzať mnohým problémom,“ radí D. Zemánek. Veľkou výhodou elektronickej komunikácie je podľa neho napríklad zasielanie avíz na úhradu poistného: „Často sa stáva, že študenti bývajú v podnájme alebo na internáte, ale pošta im chodí domov k rodičom. Kým sa k nej fyzicky dostanú, lehota na úhradu poistného môže uplynúť a pri neplatnom PZP hrozí pokuta až do 3 230 eur. Avízo mailom je pre dvadsiatnika určite lepšou voľbou. Navyše, s poisťovňou môže elektronicky riešiť aj všetky ostatné formality, vrátane poistných udalostí.“

Myslite aj na iných

Mnoho študentov si na prevádzku svojho prvého auta „privyrába“ tzv. zdieľanými cestami. To znamená, že napríklad pri dochádzaní za štúdiom do iného mesta vezie vo svojom aute aj iných pasažierov, ktorí mú na náklady prispejú vopred dohodnutou sumou. V takomto prípade je kvalitné PZP ešte dôležitejšie. „Je treba si uvedomiť, že vodič má zodpovednosť za celú posádku. PZP poskytuje poistné krytie až do výšky 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1 050 000 eur pre škody spôsobené na majetku. V KOMUNÁLNEJ poisťovni dostanete k PZP aj bezplatné pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode až do sumy 3 320 eur na každého člena posádky. Rovnako tak je pripoistená aj batožina do sumy 500 eur,“ dodáva D. Zemánek.