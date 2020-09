Človek potrebuje byť zdravý k tomu, aby realizoval svoje túžby a ciele. Zdravie si prajeme, na zdravie si pripíjame a v rebríčku hodnôt mu spontánne udeľujeme najvyššiu priečku. Zdravie je jedným z najdôležitejších predpokladov plnohodnotného života. Jeho absencia je čoraz viac súčasťou života mnohých z nás. Zasahuje do života tých, ktorí zápasia s nedostatkom, majú prebytok, alebo sú symbolom úspešnosti a blahobytu. Stále naliehavejšie sa preto akcentuje na aktívne zdravie, teda individuálnu zodpovednosť za svoj zdravotný stav, telesnú kondíciu a duševné zdravie.

Posledné štatistiky OECD 2016 o Správa o stave zdravotníctva 2015 konštatujú nízku mieru pozitívnych zdravotných zistení slovenskej spoločnosti. Hovoria, že z 28 krajín EÚ sme podľa počtu obyvateľov na ôsmej poslednej priečke v úmrtiach na ochorenia ako diabetes, kardiovaskulárne, respiračné ochorenia a rakovina. Viac než 16 % Slovákov nad 15 rokov trpí obezitou. Takmer 20 % ľudí v rovnakom veku je fajčiarov a neustále sa zvyšuje počet psychiatrických ochorení. Pretrváva nízka spotreba ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, rýb a výrobkov z rýb, pri relatívne vysokej spotrebe mäsa a mäsových výrobkov. Žiaľ, tieto analýzy poukazujú na zvyšovanie úrovne nedostatku zdravia pri nevyhnutnom zvyšovaní výdavkov na zdravotnú starostlivosť so záťažou na celú ekonomiku. Štátne politiky v oblasti športu preto odporúčajú zamerať sa na investície do prevencie, ktoré sú vždy výhodnejšie a lacnejšie, ako odstraňovanie zdravotných nedostatkov. Za najlepšie, ekonomicky preventívne aj liečebné prostriedky väčšiny civilizačných ochorení považujú dve skutočnosti: vyrovnaný energetický príjem a pravidelnú pohybovú aktivitu.

Ilustračné foto. Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Pohyb povznáša celé telo. Navyše, s telom je dokonale prepojená myseľ. Ak trpíme fyzicky, trpíme aj psychicky a naopak. V telesnej rovine pohyb zlepšuje napríklad prácu srdcového svalu, znižuje riziko vzniku obezity, diabetu alebo zvýšeného tlaku krvi. V rámci psychickej kondície pozitívne ovplyvňuje únavu, úzkosti, depresiu, napätie, hnev a vnímanie stresu. Môže znižovať riziko negatívnych návykov, akými sú závislosti na drogách, hazardných hrách, fajčení alebo alkohole. A prepojenosť je zrejmá aj na náš sociálny život - správanie sa v sociálnych interakciách, uspokojovanie našich osobných záujmov, potrieb a pod. Ale ak má mať pohyb pozitívny dosah na náš život, nemôžeme ho redukovať na občasnú alebo niekoľkodňovú záležitosť. Je to dynamický celoživotný proces, ktorý by mal byť naplnený potešením a uvoľnením. Potvrdzuje to aj samotný pôvod termínu šport, ktorý pochádza z latinského “disportare“, čo znamená baviť sa, rozmaznávať, tešiť sa, tráviť svoj voľný čas príjemne. Navyše, tam, kde sú pozitívne impulzy, nastávajú aj pozitívne reakcie.

Zdravie je často prirodzenou odpoveďou na otázku, čo je hlavným dôvodom realizácie pohybových a športových aktivít. Väčšina z nás pozná rozsiahle benefity ich vykonávania. Napriek tomu, “tvrdé dáta“ štatistík jasne dokazujú, že šport nie je doménou Slovákov. Celoeurópske prieskumy verejnej mienky Eurobarometer 2017 poukazujú na vysoký stupeň pohybovej neaktivity slovenskej dospelej populácie. Športovú aktivitu vykonáva len zriedkakedy, alebo nikdy, ž 72 % Slovákov. Pravidelne ju má vo svojom životnom režime len 5 % z nás. Pohybové aktivity, ako napríklad práca v záhrade, alebo preprava bicyklom z miesta na miesto, sú súčasťou života zriedkakedy, alebo nikdy, 51 % Slovákov. Tých, ktorí sa im venujú pravidelne je 14 %. Švédsky psychiater Anders Hansen upozorňuje, že v súčasnosti strávime v digitálnom priestore a teda v sedavej polohe toľko času, koľko za celú históriu ľudstva do roku 2003. Toto je nelichotivá bilancia súčasného spôsobu života a rovnako ako zdravotný stav, predpokladá sa jeho zhoršujúca tendencia. Tento problém nemôžeme riešiť tak, že budeme vykazovať stále viac diagnóz a predpisovať stále väčšie množstvo liekov.

Význam pohybu na zdravie má jednoznačne znenie: je pozitívny. Ak športujete, blahoželáme! Ste na dobrej ceste za zdravím a moderným spôsobom života. Ak nie, nikdy nie je neskoro vstať zo stoličky. Z našich znalostí odporúčame mať na pamäti:

- Telo si pamätá každý jeden krok. Je lepšie, ak športujeme tridsať minút než päť, avšak, aj päť minút je lepších ako nič;

- Vyberte si aktivitu, ku ktorej máte najbližšie. Inklinujete k prírode a sviežemu vzduchu? V tom prípade vám fitness centrum neprinesie potrebný zážitok z činnosti;

- Najvyšší zdravotný prínos prichádza s natrénovaným srdiečkom. Máte záľubu v silovom cvičení alebo fyzickej práci? Skúste pri práci zrýchliť krok tak, aby sa vám zvýšil pulz.

Znásobte svoju aktivitu tým, že aspoň občasne odložíte auto, vyjdete si do práce peši, na nákup na bicykli, použijete schody namiesto výťahu, alebo sa pokúsite o krátke telovýchovné chvíľky v práci. Podstatnou zásadou je vydržať! Ak dáte pohybu dostatočný priestor, dáte mu priestor pôsobiť na vaše telo aj dušu ako liek.

Ilustračné foto. Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Dobrou správou je, že štart do aktívneho života nie je zákonite spojený s detstvom. Avšak je vhodné, ak starostlivosť o zdravie začína už od detstva, pokračuje v období dospievania a je zachovávaná počas vyššieho veku. Ide o prierez obdobiami života, ktorých cieľové skupiny podporuje jedna z najväčších športových organizácií na Slovensku - O2 Športová akadémia Mateja Tótha. V rámci svojej existencie je autorom stáleho projektu pre deti, ktorý tiež zahŕňa prácu s dospelými a skúsenosti má aj so seniormi. Spoločne tak pôsobí na tri cieľové skupiny: Prvá - deti vo veku od päť do jedenásť rokov s celoslovenským dosahom, u ktorých zachytáva oblasť všeobecnej športovej prípravy; Druhú skupinu reprezentujú dospelí - tréneri, resp. učitelia telesnej a športovej výchovy na základe špecializovanej tréningovej prípravy s priamym dosahom na detskú vekovú kategóriu; Treťou skupinou sú seniori, s možnosťou prijímania motivačnej mozaiky rád v oblasti cvičenia, zachovania si duševnej rovnováhy, zvyšovania imunity alebo pocitu bezpečia. Navyše, vďaka nadobúdaným zručnostiam a rozvíjaným schopnostiam jej detskej vekovej kategórie, pomáha formovať ich životy v dospelosti. To je cesta, na ktorej vzniká najlepší predpoklad aktívneho zdravého života v staršom veku.