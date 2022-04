PO ROKU OPÄŤ NA OBRAZOVKÁCH

Už ste o tom počuli? V novej sérii potuliek po Slovensku, ktorá sa po roku vrátila na obrazovku obľúbenej detskej TURBO TV, vezmú Medvedík Kuniboo a Zajko Turbo deti opäť Na vandrovku po Slovensku. Spoločne s Turbínkou a Veronikou Hatala nasadnú do vláčika a počas štyroch víkendov spoločne navštívia Košice, Oravu, Kremnicu, Banskú Štiavnicu aj Záhorie. A aby necestovali sami, na cestu pozvali aj kamarátov – Mira Jaroša, Paci Pac, škriatka FÍHA Tralala, či Spievanku a Zahrajka zo Spievankova.

NOVÉ SERIÁLY, NOVÉ ZÁŽITKY

Tak ako vlani, počas štyroch nedieľ (vždy dopoludnia od deviatej ráno) si vaše decká môžu pozrieť pokračovanie obľúbených seriálov Škola cviku s Robinom a Jurajom Bačom, Pesničková encyklopédia s Paci Pac, či Angličanina so Spievankovom. Zábavnou formou ich niečo naučí profesor Kyslík v seriáli Chémia hrou.

Navštívia mnohé zaujímavé miesta a dozvedia sa aj to, ako sa vyrábajú šperky, mince či nádoby z hliny. Na potulkách po Slovensku ich budú sprevádzať obľúbení herci Roman Pomajbo a Majo Labuda, či Ondrej Kandráč so svojimi hudobníkmi a do tanca im zahrá aj šikovná 14-ročná „heligónkarka“ Lucka Haladejová.

Čakajú ich však aj celkom nové seriály plné vedomostí, hier i zábavy. V seriáli Čarovný sláčik s Ondrejom Kandráčom sa dozvedia niečo nové o folklóre, tanci a tradičných hudobných nástrojoch. A pretože popri skvelej zábave určite vyhladnú, babička Monika Kandráčová im Z lásky k tradícii pripraví dobroty, ktoré varili, či piekli ešte naše babičky. Jej mačanku, rezne alebo zemiakovú tortu si podľa tradičného receptu môžete spoločne ukuchtiť aj vy doma.

Zdroj: Kaufland

DOBRODRUŽSTVO S PACI PAC NA ORAVSKOM HRADE

V nedeľu sa máte naozaj na čo tešiť. Obľúbená dvojica Paci Pac sa vyberie na rozprávkovo krásny Oravský hrad, ktorý decká určite poznajú z rozprávok Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku. Stretnú tam deduška pustovníka - Maja Labudu, ktorý uväzní všetky deti v hradnej temnici. Zachrániť ich môžu iba Paci Pac! Musia však splniť 4 úlohy a získať kľúč od temnice a pokladu, o ktorý budú súťažiť aj deti doma. Čo myslíte, podarí sa deti z hradu vyslobodiť? To zistíte už v túto nedeľu 24. apríla na detskej online Turbo TV.

Sledujte nás od 17. apríla do 8. mája každú nedeľu od 9:00 na www.detskyfest.sk/turbotv/, alebo kedykoľvek zo záznamu na You Tube kanáli Kaufland Detský festival.

Zážitky z celého Slovenska vám i vašim deťom ako vždy zadarmo a online prináša Kaufland.