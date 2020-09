Zistite si, či na to máte

Len málokto má našetrené peniaze na kúpu bytu v hotovosti, a preto sa väčšina ľudí musí spoľahnúť na hypotekárny úver. Situácia však už nie je až tak jednoduchá, ako tomu bývalo pred pár rokmi. „Ak si idete kupovať nehnuteľnosť a nebudete ju financovať celú z vlastných zdrojov, určite choďte najskôr do banky, aby ste zistili, aký máte cenový strop. Predídete tak sklamaniu z toho, že si nájdete ideálnu nehnuteľnosť, no nebudete si ju môcť dovoliť,” hovorí Tomáš Jančovič, predajca spoločnosti Cresco Real Estate. Myslite aj na to, že hypotékou vaše výdavky úplne neskončili. Ak kupujete byt v pôvodnom stave, rátajte s tým, že budete potrebovať prostriedky na rekonštrukciu. Týmto výdavkom sa môžete čiastočne vyhnúť, pokiaľ sa pozeráte po novostavbe.

Ilustračné foto. Zdroj: Slnečnice

Lokalita a občianska vybavenosť

Ak ste si už našli váš vysnívaný byt, vždy je dobré poriadne sa poprechádzať po okolí. Skontrolujte si najmä to, ako je na tom občianska vybavenosť v blízkosti bytu. Ako ďaleko sú vzdialené najbližšie potraviny, koľko metrov to máte do blízkeho parku, prípadne kde je najbližšie detské ihrisko. Najmä v Bratislave sa niektoré vynikajúce podniky pomaly presúvajú z centra do okrajových štvrtí. A možno tak hneď za rohom objavíte príjemnú kaviareň, výbornú reštauráciu, alebo fantastickú pekáreň, v ktorej si môžete každý deň kúpiť čerstvý, voňavý chlebík. Aj takéto maličkosti vám vaše bývanie dokážu veľmi spríjemniť.

„Nezabíjajte“ čas v zápche

Bratislava je mestom, v ktorom momentálne určuje dobrú lokalitu kvalitné dopravné spojenie snáď viac, ako jej blízkosť k centru. V niektorých mestských častiach sú totiž zápchy na dennom poriadku, z iných sa zas môžete dostať do centra za niekoľko minút. Predtým, než sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť, skontrolujte si všetky možné dopravné možnosti. Ak máte priame spojenie do práce či do centra, je to určite veľkým plusom. Aby ste si urobili dobrý test, tak naštartujte auto. Choďte sa na vlastné oči pozrieť, aká je v okolí vyhliadnutého bytu doprava v rannej alebo popoludňajšej špičke a poriadne si skontrolujte, aké máte možnosti parkovania. A samozrejme, ak ste vášnivým cyklistom, všetky trasy si určite vyskúšajte aj na vašom bicykli.

Ilustračné foto. Zdroj: Slnečnice

Syndróm takzvaných večných ponúk

Ak si dlhodobo pozeráte ponuky viacerých realitných portálov, určite ste narazili na byty, ktoré sú v ponuke už niekoľko mesiacov, prípadne rokov. Aj keď byty na prvý pohľad vyzerajú pekne, z ponuky jednoducho nemiznú a tak sa dá čakať, že tam bude nejaký háčik. Aj keď v niektorých prípadoch môže ísť len o premrštenú cenu, často býva príčinou väčší problém. A ten nie vždy dokážete pri obhliadke identifikovať. Preto buďte pri takýchto ponukách maximálne ostražitý. Zaručene sa tomu vyhnete len v prípade, že investujete do kúpy novostavby.

Ilustračné foto. Zdroj: Slnečnice

Aby ste nepočuli každý susedov pohyb

Veľmi dôležitá otázka najmä pre tých, ktorí chcú mať v byte absolútny pokoj, prípadne sami nechcú rušiť ostatných. Poznáte to, pri kúpe bytu vám realitný agent porozpráva, že máte úplne bezproblémových susedov. Avšak už po pár dňoch po nasťahovaní viete, že ste si kúpili byt hneď vedľa mladého páru, ktorý u seba päťkrát týždenne organizuje párty. Zároveň vás ale príde staršia suseda z bytu pod vami poprosiť, či by ste nemohli cez deň stíšiť to rádio. A to vám iba zazvonilo zvonenie na telefóne. To, akých máte susedov, sa, bohužiaľ, dozviete často až potom, ako sa do bytu nasťahujete. Preto si pri obhliadke bytu zistite, či je v dome použitá tehla, panel, či iný materiál. Poriadne si poklepte po stenách a pokiaľ vám to čas dovolí, zavrite všetky okná a skúste zistiť, ako v byte znie úplne ticho.