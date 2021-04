Od 19. apríla si vo všetkých otvorených predajniach PLANEO Elektro môžu zákazníci nakúpiť v bežných otváracích hodinách od pondelka do nedele. PLANEO Elektro garantuje dodržiavanie všetkých uvoľňovacích opatrení a požadovaných hygienických podmienok.



Znovuotvorenie predajní je spojené s výhodným nakupovaním. Za extra výhodné ceny si môžu zákazníci nakúpiť tisíce produktov pre dom, bývanie a záhradu. Ďalším dôvodom na nákup v PLANEO Elektro je možnosť využitia komfortnej dopravy priamo domov, kedy zakúpený tovar Vám privezú, vynesú, rozbalia a starý spotrebič odvezú. Nezabudnite ani na naš e-shop planeo.sk a 53 výdajných miest pre objednávky.

Čo sa ešte v PLANEO Elektro oplatí kúpiť?

Napríklad osobná váha SENCOR. Taktne vám naznačí, či sa ešte zmestíte do oblečenia z minulého leta, alebo či treba ešte predtým trochu viac športovať a zdravšie jesť.

Škola už konečne začala tiež, no sada do školy Lenovo TAB M10 PLUS + SET za 299 eur sa zíde stále. Nadupaný tablet, klávesnica, slúchadlá s mikrofónom a odolný batoh k tomu je výbava, s ktorou si váš školák môže dopĺňať vedomosti v škole, doma, alebo aj u babky na dvore.

Ak vám po novom zrušili homeoffice a nabehnete na pôvodný systém práca – domácnosť, určite celkom radi prenecháte vysávanie robotickému vysávaču s mopom SENCOR SRV 9250BK s až 6-ročnou zárukou na motor. Investícia 269 eur sa vám vráti v podobe času, ušetreného na užitočnejšie a príjemnejšie veci, než je starostlivosť o podlahy.

Tak ako dámy čakali na otvorenie kaderníctiev, zarastení páni sa už nevedeli dočkať termínu u barbiera. Zastrihávač fúzov BRAUN BT 5265 za 54,99 sa vám doma zíde nielen na experimenty, ktoré teraz už dostupný barbier šikovne opraví, ale hlavne na pravidelnú údržbu porastu tváre a tela. Veď to rúško aj tak raz dáte dole.

Kým sme sedeli doma, pranie a sušenie nebolo tak často potrebné. Do obchodu však predsa nepôjdeme v pokrčených teplákoch! Čo práčka vyperie, to vysuší sušička PHILCO PDC 82 R CROWN s kapacitou až 8 kíl za 429 eur. Bezplatný 36-mesačný servis naznačuje, že výrobca si za kvalitou svojho produktu naozaj stojí.