Užite si cvičenie vonku pri počúvaní obľúbenej hudby. Leto je v plnom prúde a s ním aj najvyšší čas zintenzívniť svoj tréningový plán a doladiť svoju formu do plaviek. Ak vás nebaví potiť sa v rozhorúčených uzavretých fitnescentrách s nedostatkom čerstvého vzduchu, ideálnym riešením je ísť si zacvičiť von, užívať si slnko a prírodu a zároveň spaľovať kalórie. Vonkajších cvičísk stále pribúda, my sme sa pozreli na niektoré z našich najobľúbenejších a pridali sme aj tipy na miesta, kde si môžete dať „do tela“ aj v prípade, že uprednostňujete iné tipy športov ako cvičenie s vlastnou váhou. Veríme, že vám pomôžeme nájsť si svoje obľúbené letné miesto na cvičenie.

V Bratislave možno cvičiť pri vode, v lese aj na streche

V Bratislave možno cvičiť pri vode, v lese aj na streche

Záujem o cvičenie pod holým nebom v našom hlavnom meste stále rastie – a s ním rastú aj nové streetworkoutové cvičiská, ktoré dnes nájdete takmer v každej mestskej časti. Ak sa po cvičení radi osviežite vo vode, vyskúšať môžete cvičiská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jazier: napríklad na Zlatých pieskoch, pri petržalskom Draždiaku alebo pri Kuchajde, ale aj pri Eurovei na nábreží Dunaja. Nájdete na nich hrazdy, preliezačky a ďalšie zariadenia, ktoré vám pomôžu efektívne si zacvičiť s váhou vlastného tela.

Ak si na výhľad na vodu pri cvičení nepotrpíte, no stále vás láka vyskúšať si cvičenie v zaujímavom prostredí, vyskúšať môžete Zelenú strechu novej autobusovej stanice Nivy, ktorá ponúka hneď niekoľko zón na cvičenie s vlastnou váhou a s exteriérovými strojmi, ako aj bežeckú dráhu. Ak ste skôr lesný typ, možno vás osloví exteriérové fitnes na Železnej studničke alebo v Horskom parku, kde cvičiť s vlastnou váhou i integrovanými závažiami prichádzajú športuchtiví Bratislavčania v každom počasí a ročnom období. Študenti, ktorí určite radi ušetria za permanentku do fitka nájdu parádne vybavené outdoorové cvičisko aj priamo v areáli študentského mestečka v Mlynskej doline. Do tela si tam môžu dať počas príjemných teplých večerov babieho leta, ale tých otužilejších určite neodradia ani nižšie teploty a zacvičiť si tam môžu celoročne.

Zacvičíte si vo väčších aj menších mestách

Trend streetworkoutových cvičísk je okrem Bratislavy rozšírený aj v ostatných väčších i menších slovenských mestách. Košičania si môžu s vlastnou váhou zacvičiť vo viacerých parkoch napríklad v Mestskom parku, v parku na Sídlisku KVP či v Katkinom Parku, ale aj pri hrádzi v mestskej časti Nad jazerom či v príjemnom lesnom prostredí v časti Anička, ktoré ponúka množstvo miest na oddych aj pre tých, ktorí sa pri cvičení radi skryjú v tieni. V Trnave si zacvičíte na streetworkoutových cvičiskách pri štadióne Slávia, v parku na Ludvika van Beethovena alebo na Starohájskej, kde nájdete aj stroje vhodné pre seniorov či začínajúcich športovcov. Zaujímavý Fitpark v Nitre možno nájsť v časti Chrenová, kde si zacvičíte na takmer 20 rôznorodých stanoviskách.

Banská Bystrica ponúka športovej verejnosti možnosť zacvičiť si napríklad v športovom areáli Univerzity Mateja Bela, v Mestskom parku alebo na Mládežníckej ulici a veľa možností na cvičenie na čerstvom vzduchu prináša aj Žilina, kde streetworkoutovú výbavu nájdete takmer v každej mestskej časti – odporúčame napríklad Bôrik či Solinky, cvičiská pre študentov nájdete i v areáli internátov v časti Hliny. Prešovčania si zas od minulého roku môžu dať do tela na veľmi vhodne vybavenom workoutovom cvičisku v blízkosti rieky Torysa na Sídlisku III a Trenčania si za cvičením môžu „vybehnúť“ na Sihoť.

Zahanbiť sa však nedajú ani menšie mestá, v ktorých tiež začínajú pribúdať vonkajšie cvičiská na cvičenie s vlastnou váhou – skvelé vybavenie nájdete napríklad aj v mestách ako sú Piešťany, Snina, Humenné, Ilava či Komárno. Možnosť zacvičiť si teda v blízkosti svojho bydliska určite nájdete, nech už je to kdekoľvek.

Čas na kardio? Najlepšie na čerstvom vzduchu

Striedať cvičenie s vlastnou váhou s rýchlejšími kardio cvičeniami je pri tréningu ideálne. Nájsť si miesto, kde si môžete dať do tela a stráviť čas naozaj aktívne, či už na bicykli, pri behu či na korčuliach, nie je problémom v žiadnej časti Slovenska. Stačí si obuť tenisky či korčule a doslova vybehnúť von a užívať si šport.

Milovníkov jazdy na bicykli určite tešia pribúdajúce cyklotrasy ideálne pre pokročilých cyklistov, ktorí bez problémov zvládnu desiatky až stovky kilometrov, ale aj pre tých, ktorí sa s bicyklom len zoznamujú. Okrem cestných či lesných chodníčkov v okolí vášho mesta sa tak môžete vybrať aj na vzdialenejšie trasy a spojiť šport objavovaním nových miest – krásne trasy nájdete napríklad v Podtatranskej kotline, milovníci lesov, kopcov a príjemného chládku si na svoje prídu na Pieninskom cyklookruhu, a naopak, rovinky možno okúsiť v regióne Tokaj. Pokiaľ ide o Bratislavu a okolie, dvakrát tu netreba predstavovať Petržalskú hrádzu, odkiaľ si to možno namieriť aj priamo do Maďarska či do Rakúska, ale zbierať kilometre môžete, aj keď sa vyberiete na Devín alebo na Biely kríž. Oblasť Malých Karpát je okrem cyklistov ideálna aj pre ultra bežcov, ktorí sa chcú vyhnúť horúcim asfaltom v meste.

Dlhé jazdy na bicykli, na korčuliach či samotný beh si na akejkoľvek trase môžete spríjemniť svojou obľúbenou hudbou.

Začínate s cvičením? Máme niekoľko tipov

Pokiaľ ešte stále hľadáte argument na športovanie s vlastnou váhou pod holým nebom, vedzte, že práve takýto typ športu ponúka mnohé výhody. Nakoniec, aj mnoho trénerov už opúšťa fitnescentrá a telocvične a so svojimi klientmi pravidelne navštevujú aj vonkajšie cvičiská. Cvičenie s pomocou vonkajších strojov dokáže aktívnejšie zapojiť celé telo a precvičiť naozaj každý sval. Navyše, kombinácia pohybu, čerstvého vzduchu a vitamínu D zo slnka vám zaručene vyplaví množstvo endorfínov. Doplňte to svojou obľúbenou motivačnou hudbou a na každý tréning sa budete skutočne tešiť.

Začať môžete na prvý pohľad jednoduchými cvikmi, ktoré poznáte už zo základnej školy, ak sa však do nich pustíte naozaj poctivo, poriadne to na svojich svaloch pocítite:

· hlboké drepy alebo mostíky netreba dvakrát predstavovať,

· skombinovať ich môžete so skokmi z drepu, v ktorých skáčete z drepu do výskoku a niekoľkokrát opakujete,

· nasledovať môže chôdza s výpadmi, kde máte vždy jedno koleno v 90-stupňovom uhle, druhé spúšťate k zemi a takýmto štýlom sa striedavo pohybujete vpred,

· pokračujte so zdvíhaním lýtok pri ktorom máte nohy na šírku ramien, držíte sa akéhokoľvek dostupného zábradlia a súčasne dvíhajte päty oboch nôh,

· na záver si môžete vyskúšať tzv. dosku (plank), teda výdrž v statickej vodorovnej polohe; a tiež zdvihy na hrazde,

· každý cvik opakujte aspoň 30 sekúnd vo viacerých sériách.

Ak sa do cvičenia chystáte pustiť aktívnejšie, určite aspoň spočiatku využite služby trénera, ktorý vám pomôže vylepšiť techniku a usmerniť vás, aby bolo cvičenie naozaj efektívne a neublížili ste si pri ňom. Ak sa nechcete vzdať cvičenia na čerstvom vzduchu, určite nájdete aj mnoho trénerov, ktorí so svojimi zverencami chodia práve na streetworkoutové cvičiská.

Cvičenie vonku je ešte zábavnejšie, keď si vychutnávate obľúbenú hudbu.

Ak si cvičenie radšej užívate osamote, ideálnou voľbou sú bezdrôtové slúchadlá.

Hovorí sa, že na vybudovanie pozitívneho športového návyku sa treba aktivite venovať pravidelne aspoň jeden mesiac. Nájdite si svoju obľúbenú športovú činnosť, začnite sa jej venovať už teraz v lete – čo je na začiatok úplne ideálne obdobie – a na jeseň budú vaše kroky na cvičisko smerovať automaticky. Na ktorom cvičisku sa teda uvidíme najbližšie?