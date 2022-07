Je logické, keď bude väčšia návštevnosť webových stránok, že to je výhodné. Zvlášť pre niekoho, kto si vytvoril túto prezentáciu, aby dal vedieť ostatným o jeho službách alebo produktoch.

Môže drobný podnikateľ uspieť pred veľkou firmou?

V online prostredí sa veľmi nehrá na malý alebo veľký. Je pravdou, že veľké firmy samozrejme potrebujú mať väčší rozsah dobre vypracovaných webových stránok, ale ani drobný podnikateľ alebo len ten, kto si skrátka chce privyrobiť formou písania blogov atď., nepríde skrátka. SEO - optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače pomôže skutočne vylepšiť návštevnosť. Je dobré sa samozrejme zamyslieť aj nad tým, kto je cieľový klient - teda ten, kto by mal oceniť váš web a navštívil ho. Ďalej sú tiež rozhodujúce kľúčové slová, ktoré pomôžu nasmerovať všetkých hľadajúcich na vaše poskytované služby a produkty. Prirodzene to nie je všetko.

Tak sa dá celkom dobre pochopiť, že keď niečo cielene hľadám, tak zapíšem do vyhľadávača nejaké spojenie, ktoré bude súvisieť s hľadaným zámerom. Ale ako to dokáže rozpoznať?

Je nutné prirodzene starostlivo hľadať a definovať slová a taktiež aj slovné spojenia. Takému procesu sa hovorí analýza kľúčových slov. Predovšetkým tieto slová musia byť na webových stránkach, inak to tiež veľa práce neurobí.

Aha, tak potom je dobré ich niekam umiestniť, teraz je otázkou, kde by asi tak bola najvhodnejšia?

Určite na hlavných pozíciách zožne svoj úspech, teda v titulkoch, nadpisoch, meta popisoch, ale aj pri popise obrázkov, odkazoch a predovšetkým by sa mala objaviť aj v samotných textoch. Ale pozor ani v tomto prípade si nemožno myslieť, že keď ich bude veľa, tak bude väčšia návštevnosť. Naopak, treba aj v tomto kroku pristupovať veľmi s citom a uvedomiť si, že všetkého veľa môže škodiť.

Dobre, ale ako ja môžem rozpoznať, kedy je to už za hranicou?

Tak neviem, ako ďaleko ovládate SEO, pokiaľ vôbec nie, tak je to veľmi problematické. Na druhej strane, pokiaľ skutočne potrebujete mať väčšiu návštevnosť vašich stránok, tak sa oplatí investovať do odbornej konzultácie a analýzy webových stránok. Jedine tak získate to, po čom túžite a v podstate čo aj potrebujete k svojmu úspešnému podnikaniu.

Webové stránky pre malé aj veľké firmy sú nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Otázkou je, na čo sa zamerať, aby sa dali stránky nájsť.

Ilustračné foto Zdroj: Seolight