Doprajte sebe aj svojim deťom živelnú zábavu, lákavé uvoľnenie, kvalitný šport aj rozvoj kreativity s konceptom nespútanej zábavy a zážitkov obľúbeného animačného programu Planet FUN.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Náš tip na ubytovanie: Hotel Rezort X-Bionic Sphere **** s polpenziou stavil na veľkorysý priestor, aktívny aj luxusný odpočinok. Hotel vás usadí na jogamatku aj do jazdeckého sedla. Postaví na nohy počas plážového futbalu aj na dráhe Aquatic Ninja. Pohodlne uloží do jednej zo siedmych sáun či originálneho kina Tuli® Cinema.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Kolektívci či individualisti, amatéri aj profesionáli

Na rozlohe 1 000 000 m² dostalo priestor až dvadsaťšesť olympijských disciplín. Vyberte si tú svoju. Čo takto vonkajší olympijský bazén, alebo radšej zábavnú rodinnú šmykľavku s toboganmi? Kým vaša ratolesť prejde naboso Ortopedickým chodníkom, vy si prebehnite atletický ovál. Kým sa vaše deti vymotajú z Rybárskych sietí alebo Bludiska, vy si doprajte oddych počas thajskej masáže alebo v prvej ázijskej saune na Slovensku.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Animátori Planet FUN s tými najmenšími spoznajú miesto Dediny a žatvy a lezeckou stenou vylezú až na Vodný mlyn. Popri tom si stihnú vybojovať poklad či úspešne preraziť detským kvízom. Staršie deti zakúsia nástrahy Lanovej dráhy aj nevyspytateľného Bludiska a všetci sa potom s nadšením stretnú na spoločnej penovej párty. Malí Aquameni sa môžu dosýta vyšantiť aj v bazénoch s množstvom atrakcií. Radosť z pohybu prestrieda nadšenie v kine Tuli® Cinema s nápaditým dizajnom. Rodičia môžu staviť na plážový volejbal, kardio na švihadle či japonskú Tabatu. Pestovať presnosť a sebakontrolu napomôže hotelový biliard a zaostriť odporúčame aj na bowlingu.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Adrenalín na druhú aj lenivá pohoda po prúde rieky

Chcelo by do dať si výživnú prechádzku či cyklotúru popri Dunaji. Druhá najdlhšia rieka Európy si vašu pozornosť rozhodne zaslúži. Bicykle X-bike k dispozícii na prenájom priamo v hoteli sú na to ako stvorené. Spoznajte okolie z výšky konského sedla v jazdeckom areáli, alebo si odpáľte loptičku na neďalekom greene Welten. Tí najmenší sa potešia vychádzke na vlasatých poníkoch. Dajte priechod emóciám na divokej vode v Čunove, alebo sa loďou pohodlne odplavte po prúde rieky až do historického srdca Bratislavy. Podvihnite latku adrenalínu o kúsok vyššie na najväčšom motoristickom areáli na Slovensku – Slovakia Ring. Nestačí? Vydajte sa spoznať mesto, ktoré vlastní know-how na výrobu fantastických trdelníkov, teda Skalicu. Ak už sa ocitnete na Záhorí, skúste ešte zavadiť o Šranecké piesky pripomínajúce púštnu krajinu akoby z inej strany zemegule.

Dajte dovolenke na Slovensku nový rozmer a aj vy objavte v sebe nespútaný živel, ktorý vytvorí paletu zážitkov na celý život.