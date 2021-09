Zákazníci si môžu byť istí, že vo svojej šálke nájdu slušnú a poctivú kávu, ktorá vznikla šetrným spôsobom. Čo to ale presne znamená „certifikovaná káva“ a aká je výsledná chuť týchto dvoch zmesí?

Tá najlepšia káva od prvého zrnka až po espresso

Okrem kvality a originálnej chuti dáva Shell dôraz aj na pôvod kávových zŕn. Káva má certifikát Rainforest Alliance, ktorý hovorí o udržateľnom prístupe k pestovaniu, zberu a celkovo k ceste samotnej suroviny od jej dopestovania až na váš stôl. Ide nám o zodpovedný prístup ohľaduplný k ľuďom aj k prírode na celom svete.

Produkty nesúce túto pečať musia spĺňať tri základné parametre udržateľnosti: sociálny, ekonomický a environmentálny. Znamená to, že ich výrobný proces pomáha chrániť lesy, zlepšovať živobytie pestovateľov a stav lesných spoločenstiev, presadzovať ľudské práva a zmierňovať následky klimatickej krízy. Nezávislá porota každoročne kontroluje prácu farmárov, aj výrobcov. Logo žabky na obale káv svedčí o tom, že kontrolou úspešne prešla aj Shell Café.

Ilustračné foto Zdroj: Shell

Značka si na akosti samotnej suroviny dáva naozaj záležať, zrná vyberali tí najlepší svetoví špecialisti, ktorí navrhli aj dve originálne zmesi šité na mieru zákazníkov. Milovníci kávy si môžu vybrať buď čistú 100 % Arabicu z Južnej Ameriky, ktorej chuť je lahodná a ovocná s karamelovým záverom vďaka tmavému praženiu alebo Espresso zmes, pri ktorej ide o perfektne namiešanú, stredne praženú zmes Arabicy a Robusty s výslednou plnou a bohatou chuťou čokolády a vyšším obsahom kofeínu. Táto zmes sa veľmi hodí na cappuccino, ale aj na espresso Macchiato.

V závislosti od veľkosti a polohy čerpacej stanice nájdu zákazníci vo vnútri buď samoobslužný kávový kútik alebo plnohodnotnú kaviareň s čerstvo namletou kávou.

Ilustračné foto Zdroj: Shell

Nielen obsah je dôležitý, ale aj forma

Shell sa rovnako zameriava na kvalitu obalov a kávového príslušenstva. Poháriky či drevené príbory, ktoré nájdete na čerpacích staniciach sú vyrobené z dreva z ekologicky a udržateľne obhospodarovaných lesov. Tento druh lesov po celom svete označuje certifikát FSC.

Shell ponúka zákazníkom možnosť kúpiť si vlastný Shell termo hrnček na cesty, v ktorom káva vydrží čerstvá až 6 hodín. Zakúpená káva na čerpacích staniciach Shell pripravená do termo hrnčeka bude zároveň o 5 % lacnejšia - o dôvod viac vzdať sa jednorazových obalov.

„Je to pre nás dôležité, pretože len v EÚ sa denne spotrebuje 725 miliónov jednorazových kelímov na kávu, pričom každý z nich sa rozkladá dvadsať rokov. Chceme to zmeniť a zákazníci nám v tom môžu výrazne pomôcť,“ zdôrazňuje Jan Čapský, riaditeľ prevádzky čerpacích staníc Shell na Slovensku a v Českej republike.