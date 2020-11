Chutná novinka s úžasnou vôňou a vysokým podielom mäsa je dôkazom toho, že saláma nepatrí len do „lepeňáka“, ale vám dokáže priniesť skutočný gastrozážitok a pastvu pre oči, ako to poznáme napríklad pri servírovaní obľúbeného prosciutta v Španielsku či Taliansku. Naše lokálne potraviny pritom za ním a podobnými špecialitami v ničom nezaostávajú a častokrát ich aj predčia.

„ZIPSER saláma je novinka zo skupiny fermentovaných, trvanlivých, tepelne neopracovaných mäsových výrobkov, ktorá si to ako prvá sušená saláma namierila do prémiovej rady produktov ZIPSER. Jej kúzlo je založené na tradičnom recepte, prirodzenej fermentácii a dlhom kvalitnom dozrievaní. Výnimočnosť novej ZIPSER salámy je podčiarknutá jemnou mozaikou na reze v súzvuku s výraznou mäsovou arómou a chuťou, ktorá sa dá dosiahnuť iba prirodzeným 4-týždňovým zrením. Ďalším znakom jej exkluzivity je originálny textilný technologický obal s nepravidelnou štruktúrou a tiež to, že má 40 dňovú trvanlivosť,“ vysvetľuje marketingová riaditeľka Tauris Group Iveta Štefánová.

Chutná novinka je dôkazom toho, že saláma nepatrí len do „lepeňáka“, ale vám dokáže priniesť skutočný gastrozážitok a pastvu pre oči. Zdroj: TAURIS

Salámová kolekcia? Tú musíš mať!

Salámové tričká, mikiny či ľadvinky sú len malou ochutnávkou toho, čo tvorí novú ZIPSER kolekciu. Jednotlivé kúsky bude dokonca možné vyhrať na facebooku a instagrame značky Tauris alebo ich nájsť v špeciálnych produktových baleniach ZIPSER Mystery Boxoch. Spotrebitelia sa môžu tešiť aj na špeciálnu edíciu ponožiek, odznakov alebo sviečok, ale aj na originálny ZIPSER lopár, s ktorým sa pochutnávanie na saláme a iných dobrotách stane pastvou nielen pre chuťové poháriky, ale aj pre oči.

Salámové tričká, mikiny či ľadvinky budete môcť nájsť v špeciálnych ZIPSER Mystery Boxoch. Zdroj: TAURIS

Vrchol mäsiarskeho remesla

Mimochodom, vedeli ste, že tajná ingrediencia pri výrobe suchej salámy je práve čas zrenia? Aj preto nie je každá saláma ako SALÁMA. Práve zrenie totiž uvoľňuje a vytvára prirodzenú hĺbku slaných a sladkých chutí, ktoré obsahuje mäso. Výrobky z mäsa, vyrábané sušením a prirodzeným zrením, tak patria medzi najcennejšie a najpopulárnejšie na svete. Takto komplikovaná a precízna výroba si vyžaduje roky skúseností, a tie majstri z Taurisu bezpochyby majú. Výrobe mäsových špecialít sa venujú už päťdesiat rokov.

Preto môžeme s pokojným svedomím prirovnať tento výrobok ku svetoznámym gastronomickým lahôdkam. Použitá technológia výroby a receptúra bezpochyby uspokoja najnáročnejších zákazníkov a gurmánov. Nová ZIPSER saláma by teda nemala chýbať na žiadnej oslave, posedení s priateľmi či len ako gurmánska jednohubka. Nájdete ju vo vašich obchodoch.

Spolu s jedinečnou ZIPSER salámou prichádza na trh aj na originálna módna kolekcia. Zdroj: TAURIS