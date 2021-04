Kvôli pandémií koronavírusu povolila Európska centrálna banka odklad splátok úverov bez negatívneho zápisu do úverového registra. Platnosť nariadenia však v marci vypršala a mnoho domácností rieši otázku, ako si so splácaním úverov pomôcť.

Domácnosti môžu naďalej požiadať o odklad splátok pôžičky, tentokrát však banka zaregistruje neschopnosť klienta splácať úver. Takýto zápis znižuje šancu klienta na získanie úveru v budúcnosti. Banky si pred schválením úveru overujú bonitu klienta, bez ohľadu na to, čo klient žiada o hypotéku, spotrebný úver, online pôžičku alebo kreditnú kartu.



Pokiaľ vám váš rozpočet neumožňuje splácať úver podľa stanoveného splátkového kalendára a nevidíte možnosť, že by sa vaša finančná situácia v budúcnosti zlepšila, riešením pre vás môže byť pôžička na refinancovanie. Prostredníctvom nej si spojíte existujúce úvery do jedného a namiesto niekoľkých úverových produktov budete splácať jeden. Refinancovať môžete aj samostatný úver.

Výsledkom refinancovania by mali byť výhodnejšie podmienky splácania a ušetrenie na poplatkoch.



V prípade finančných problémov však neprestávajte so splácaním úveru bez toho, aby ste o tom informovali svoju banku. Vyhnete sa tak pokutám za upomienky a priblížite sa k riešeniu vašej situácie.