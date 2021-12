Nezabudnite v predvianočnom zhone myslieť aj na seba

Pečenie koláčov, upratovanie, plánovanie Vianoc a k tomu ešte zamestnanie – to všetko sa spája najmä so stresom, aby bolo všetko dokonale pripravené. Často tak pri chystaní prekvapení pre druhých zabúdame myslieť na seba. Obdobie pred Vianocami by však malo byť aj časom dopriať si niečo výnimočné a originálne.