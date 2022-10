Zrýchlenie, ergonómia a bezpečnosť v dokonalom prepojení so SMART asistenčnými systémami – to sú elektrické vozíky rady RX od značky STILL. Sú tým najefektívnejším a najekologickejším riešením prepravných úloh v intralogistike. A to bez ohľadu na to, či chcete premiestniť jednu tonu alebo osem ton nákladu.

Elektrické vozíky značky STILL už dnes dokážu podať rovnako skvelé výkony ako dieselové, ktoré boli považované za tie najvýkonnejšie. A okrem porovnateľnej sily ponúkajú toho omnoho viac – sú ekologickejšie, bezpečnejšie a maximálne efektívne. Pri rodine elektrických vozíkov RX sú na výber viaceré možnosti, napríklad olovená alebo lítiová (Li-Ion) batéria, rôzne typy ovládania či inteligentných asistenčných systémov. Takmer všetky vlastnosti elektrických vozíkov STILL sa dajú prispôsobiť individuálnym potrebám a tak je možné vybrať si vozík, ktorý splní aj tie najkonkrétnejšie predstavy.

Elektrické vozíky STILL majú porovnateľnú silu ako dieselové, ale sú ekologickejšie, bezpečnejšie a maximálne efektívne Zdroj: STILL spol.s.r.o.

Nechajte sa zelektrizovať inteligenciou

Elektrické vozíky od značky STILL z rodiny RX sú jednoducho „SMART“ – dokonale inteligentné. Spolu s asistenčnými systémami dokážu pracovať maximálne efektívne a bezpečne. Ak k nim pripojíme ešte aj digitálne systémy, o mnohé činnosti sa postarajú prakticky sami. Spolu s RX vozíkmi je automatizácia každej prevádzky tým najlepším riešením pre celkové zefektívnenie intralogistických procesov. Modely RX sú dokonca už štandardne vybavené pohodlným pracoviskom pre operátora, intuitívnym konceptom ovládania a inteligentným palubným počítačom STILL Easy Control.

Spoločnosť STILL Slovensko má v ponuke 6 vysokozdvižných vozíkov rady RX, ktorých vlastnosti dokážu nadchnúť každého majiteľa prevádzky rôznych odvetví. Napríklad vozík RX 60 je skutočným gigantom s nosnosťou až 8 ton, ľahko si poradí s bremenami v interiéri aj exteriéri nielen v logistických firmách, ale aj v stavebníctve či drevárstve. Oproti nemu najmenší a najmladší brat, vozík RXE 10 – 16C, elektrický vidlicový vozík, ktorý vyráža dych svojou obratnosťou v úzkych a malých priestoroch. Je kompaktný, vyniká skvelou rovnováhou medzi komfortom jazdy, manévrovateľnosťou a bezpečnosťou, je jednoducho všestranný. Napriek svojmu „malému vzrastu“ zdvihne až pol tony do 7 metrovej výšky. Vďaka mimoriadne nízkemu ťažisku disponuje skvelou stabilitou a bezpečnosťou.

Elektrické vozíky od značky STILL z rodiny RX sú jednoducho „SMART“ – dokonale inteligentné Zdroj: STILL spol.s.r.o.

Obľúbený a maximálne efektívny

Najpredávanejší elektrický vozík značky STILL RX 20 má vlastnosti, ktorými si robí skvelé meno už celé roky. Teraz, s najnovšími vylepšeniami, ponúka viac v každom ohľade – vyšší výkon, lepšiu dynamiku a perfektnú využiteľnosť. Dobrý výhľad, pohodlná kabína pre vodiča umožňujú vysoko precíznu prácu. Disponuje skvelou rýchlosťou pri dvíhaní, zrýchľuje až na 20 km/h a vo svojej triede dosahuje najvyšší výkon pri prekládke, pričom má najnižšiu spotrebu energie na tonu prepraveného tovaru.

Vlajková loď značky STILL vozík RX 20 sa ovláda veľmi jednoducho, doslova intuitívne ako všetci členovia rodiny RX, a palubný počítač STILL Easy Control dáva neustále k dispozícii všetky dôležité informácie. Integrácia vozíka do softvéru pre správu celého vozového parku, ako je napríklad STILL neXXt Fleet, je jednoduchá a má voliteľné rozhranie. Platí to pre všetky elektrické vozíky STILL.

Li-Ion – ekologickejšie a úspornejšie

Trendom dneška v elektrických vozíkoch sú bezpochyby lítiové (Li-Ion) batérie, ktoré dosahujú preukázateľnú efektivitu, rýchlo sa nabíjajú, pričom nehrozí únik nebezpečných výparov do ovzdušia, teda sú bezpečné, sú prakticky bezúdržbové a náklady na ich kúpu sa z roka na rok znižujú. Okrem nulových emisií do ovzdušia Li-Ion batérie spotrebovávajú zo siete priemerne až o 30 percent menej energie ako tie tradičné olovené a ich výkon neovplyvňuje opakované nabíjanie.

Vstupná investícia do kúpy elektrického vozíka s Li-Ion batériou sa vráti už po pár rokoch. Ich efektivita je nesporná, zvláda viaczmennú prevádzku a v prípade potreby je možné nabiť ju na 50 % len za 30 minúť a na 100 % len za hodinu, a vydrží až 8 hodín prevádzky. Navyše, lítiové batérie zvládajú aj extrémne podmienky – mínus 35 °C alebo naopak plusových 60 °C, preto sú vhodné pre prácu v prevádzkach rôznych odvetví. STILL bol jedným z prvých výrobcov v odvetví, ktorý začal lítiový pohon používať vo svojich elektrických vozíkoch a neustále ho zdokonaľuje a inovuje.

Najmenší elektrický vozík STILL RXE 10 – 16C, ktorý vyráža dych svojou obratnosťou v úzkych a malých priestoroch Zdroj: STILL spol.s.r.o.

Bezpečnosť na prvom mieste

Okrem perfektnej výkonnosti a efektivity vynikajú elektrické vozíky rady RX aj svojou bezpečnosťou. Nesústredenosť, nesprávne vyhodnotenie situácie alebo rôzne faktory z okolia, na ktoré operátor nedokáže reagovať dostatočne včas sú častou komplikáciou práce v intralogistike. Inteligentné asistenčné systémy STILL nepretržite monitorujú okolie, navádzajú vodičov a zasahujú v špecifických situáciách. Napríklad digitálne vedená kontrola pred začiatkom smeny; inovatívny systém riadenia celej flotily FleetManager; systém navádzania STILL iGo pilot; systém vizuálneho varovania pred nehodami STILL SafetyLight 4plus a mnohé ďalšie zvukové, svetelné a iné bezpečnostné antikolízne a asistenčné systémy, ktoré chránia v prvom rade obsluhu, tiež prepravovaný tovar a celú skladovú prevádzku.

Vyberte si zo širokej škály spoľahlivých elektrických vozíkov .

SMART elektromobilita so značkou STILL – expertom na intralogistiku a automatizáciu.