V ideálnom prípade by mali do Vianoc vyhorieť všetky štyri sviece na adventnom venci a nie vy! Ako zabojovať s pocitom, že syndróm vyhorenia sa začína pomaly ale isto týkať aj vás?

Syndróm vyhorenia sa nenazýva syndrómom len tak pre nič za nič. Skladá sa z množstva navonok nesúvisiacich príznakov, ktoré v konečnom dôsledku neovplyvňujú len pracovný výkon, ale aj súkromný život.

Medzi prvé príznaky syndrómu vyhorenia – ako správne tušíte patrí vyčerpanie. No nie je to taká tá štandardná únava, z ktorej sa vyspíte. Je to únava, ktorá je zmesou pocitu zbytočnosti, neužitočnosti, frustrácie, straty záujmu– únava, ktorá pochádza z neschopnosti skoncentrovať sa aj na pomerne bežné pracovné úlohy a z pocitu neustáleho vnútorného tlaku. Ten jemne stratí na intenzite po skončení pracovného dňa, no hneď ráno pred odchodom do práce sa s vami tento neodbytný pocit prebúdza.

Syndróm vyhorenia sa však nemusí týkať len práce. Vyhorieť sa dá v rôznych oblastiach života – fenoménom sú vyhorené mamičky na materskej či partneri v preexpirovaných vzťahoch, ktoré drží pohromade už len akýsi zvyk. Syndróm vyhorenia aj so všetkými príznakmi, ktoré prerastajú až v odpor na fyzickej úrovni prejavujúci sa častými PN – kami, poruchami spánku či trávenia zvykne zmiznúť, keď nastane zmena v oblasti, ktorá vás do tohto stavu dostala a posuniete sa ďalej.

Po roku Vianoce...a u vás tma

Najčastejšie sa jeho prejavy začnú ako naschvál kumulovať koncom roka. Iste, možno si poviete, že je predsa normálne cítiť sa vyčerpaný práve v blížiacom sa období sviatkov, ktoré sľubujú dlho očakávaný oddych. Ale čo tak dopriať si oddych skôr, než vám vyčerpanie prerastie cez hlavu?

Poznáme jedno miesto, kde budete môcť vypustiť všetok stres, kde sa prostredníctvom vzácnych prírodných zdrojov zrelaxujete a kde sa o vás postarajú tak, že sa vaše vyčerpanie rozpustí niekde medzi Bahniskom, Zrkadliskom a Grand restaurant. Nič viac sa od vás v 5 * hoteli Thermia Palace nebude očakávať. Papučky, župan, veľa spať, dobre jesť a ako by klasik z takmer vianočného filmu S tebou mě baví svět povedal: „Rochniť sa.“ A to na úrovni, najvyššej!

Ilustračné foto Zdroj: Thermia Palace

Ensana Health Spa Hotels vás aj v predsviatočnom období privíta v perle secesie – najexkluzívnejšom kúpeľnom hoteli na Slovensku. Jeho povesť však hranice republiky prekračuje už viac, ako sto rokov! To je zárukou, že sa investícia do luxusného oddychu naozaj oplatí. Točiť sa okolo zázračnej vody a bahna, ktorými sa Piešťany pýšia by asi bolo zbytočné – snáď ani niet krajana, ktorý by Kúpeľný ostrov nepoznal.

No poznať je len prvým schodíkom do paláca oddychu. Ďalším môže byť klik na stránku www.ensanahotels.com/sk a fanfáry zaznejú v momente, keď si svoj predsviatočný pobyt v Thermia Palace rezervujete. Nech pred týmito sviatkami u vás naozaj mierumilovne horia len sviece na venci, nežne blikajú svetielka na stromčeku a vás nech premkne pokoj a relax v najznámejších slovenských kúpeľoch.