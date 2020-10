Náš čas s Plamienkom bol krátky, no navždy sa zapísal do našich spoločných spomienok.

Laura bola niekoľko rokov onkologickou pacientkou. Keď jej rodine povedali na klinike detskej onkológie, že nádor sa nedá vyliečiť, rozhodli sa ísť domov - do domácej paliatívnej starostlivosti neziskovej organizácie Plamienok. „Je ťažké sa rozhodnúť, ale mama a otec cítia, kedy je ten potrebný čas. V našom prípade to bol boj medzi vierou v zázrak a vyrovnávaním sa s postupným odchodom dieťaťa,“ napísala s odstupom niekoľkých mesiacov Laurina mama. Všetko sa podľa nej udialo veľmi rýchlo. „Čas s Plamienkom v našom prípade bol pomerne krátky. Zo začiatku sa nám zdalo všetko veľmi rýchle. Prvý telefonát, následná návšteva, hneď sme mali všetok materiál, pomôcky, noví ľudia a dokonca videohovor v čase mimoriadnej situácie koronakrízy. Pomohli ste nám aj v starostlivosti o nášho 13-ročného syna Richarda. Vaša sympatická psychologička si ho získala od prvého momentu,“ tvrdí Laurina mama. Zdravotná starostlivosť o Lauru nebola jednoduchá, mala množstvo ťažkostí súvisiacich s vážnou diagnózou. No vďaka častým návštevám odborníkov Plamienka a dobrému zdravotníckemu vybaveniu, ktoré mali Laurini rodičia k dispozícii, rodina situáciu zvládla. “Pomohli ste nám so všetkým, čo sme potrebovali. Vedeli ste veci a situácie predvídať, taktne ste mlčali, keď ste cítili, že je to tak dobré. Vždy ma "dostal" váš pokoj a rozvaha, keď som opakovane telefonovala a prosila o pomoc, najmä v noci,“ napísali Laurini rodičia odborníkom z Plamienka.

Laurina rodina mohla byť spolu 29 dní. Stihli si vytvoriť spomienky na spoločné chvíle, ktoré si zapamätajú navždy. Laura napokon odišla v pokoji, doma, medzi svojimi blízkymi.

Pomáhame rodinám ťažko, nevyliečiteľne chorých detí, aby mohli tráviť svoj čas v teple domova.

Pomôžte aj Vy rodičom ťažko a nevyliečiteľne chorých detí zvládnuť najťažšiu rolu v ich živote. Staňte sa darcom neziskovej organizácie Plamienok. Ďakujeme.