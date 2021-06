V legendárnej ríši známej ako Kumandra, ktorú obýva staroveká civilizácia, žije mladá bojovníčka menom Raya. Odvážna Raya sa musí vydať na dobrodružnú a nebezpečnú cestu s cieľom nájsť posledného draka, ktorý jej ako jediný vie pomôcť zachrániť jej krajinu pred zničením.

Príbeh filmu "Raya a posledný drak" od štúdia Walt Disney Animation nás zavedie do fantazijného sveta a starovekej ríše Kumandra, kde ľudia a draci žijú spolu oddávna v harmónii a mieri. Ale keď jedného dňa zlá a deštrukčná sila napadla krajinu Kumandra s cieľom ovládnuť ju a zničiť, draci sa veľkoryso obetovali, aby zachránili ľudstvo. Teraz, o 500 rokov neskôr, sa to isté zlo vrátilo a záchrana ríše Kumandra leží na pleciach osamelej bojovníčky. Raya musí nájsť legendárneho posledného draka, aby jej pomohol zachrániť a obnoviť zničenú rozpoltenú krajinu a spojiť jej rozdelených ľudí. Počas svojej dobrodružnej cesty však prichádza k poznaniu, že záchrana sveta bude vyžadovať viac ako len pomoc posledného legendárneho draka. Bude potrebovať dôveru, spoluprácu a silu ozajstného priateľstva.

Netradičné poňatie draka

Drak sa v rozprávke nevyskytuje iba náhodou. Motív draka má v ázijskej tradícii významné postavenie. „V rôznych kultúrach v Ázii, vrátane juhovýchodnej Ázie, existuje veľmi silná láska a náklonnosť k drakom, ale títo draci sa veľmi líšia od toho, čo vidíte napríklad v „Hre o tróny“. Znamenajú šťastie. Znamenajú silu a pre život je táto sila nesmierne potrebná. Tieto aspekty boli pri tvorbe determinujúce, pretože Raya je hrdinka inšpirovaná juhovýchodnou Áziou,” povedal Qui Nguyen, ktorý napísal scenár spolu s Adele Limovou.

Producentka Osnat Shurerová dodáva: „Drak je po celom svete interpretovaný veľmi odlišne. Európsky drak je drak dýchajúci oheň; ázijský drak je viac spojený s vodou, so životom a s harmóniou. Keď sme sa ponorili hlbšie do vodných elementov a vodných božstiev v juhovýchodnej Ázii, dozvedeli sme sa o nagoch, ktorí sa javia hadovitejší ako iné draky videné v ázijských kultúrach. Nagy boli jednou z najsilnejších inšpirácií pre návrh Sisu v dračej podobe.” Sisu je posledným drakom Kumandry, ktorého Raya hľadala a ktorý jej mal pomôcť zachrániť jej krajinu.

Juhoázijská kultúra

Pri snímke Raya a posledný drak sa okolo filmu pohybovalo množstvo odborníkov, ktorých úlohou bolo zabezpečiť vierohodnosť snímky. Počas tvorby filmu tvorcovia konzultovali so skupinou pozostávajúcou z antropológov, architektov, tanečníkov, lingvistov a hudobníkov. Títo odborní konzultanti z regiónu poskytli neoceniteľnú pomoc celému produkčnému tímu, aby bolo zaistené, že hoci sa jedná o fantasy dobrodružstvo, vychádza z úcty k rôznym kultúram juhovýchodnej Ázie, ktoré film inšpirovali.

Osnat Shurerová vysvetľuje, ako filmári spolupracovali s konzultantmi na obohatení príbehu o prvky z celej juhovýchodnej Ázie. „Bol to organický proces. S niektorými členmi sme sa stretli počas našich prvých výskumných ciest. S ďalšími sme hľadali konkrétne prvky - či už to bol odborník na látky, architektúru, hudbu, pracovali sme s jazykovedcom z regiónu…”

Dr. Soulinhakhath Steve Arounsack, vizuálny antropológ, ktorý je jedným z hlavných konzultantov filmu, popisuje svoje príspevky: „Mojou úlohou bolo poskytnúť komplexný a holistický prehľad vizuálov a kultúrnych tém zakomponovaných do nášho filmu. To zahŕňalo veci ako postavy, prostredie, motívy a všetky rôzne filozofie, ktoré by do toho mohli prísť. A preskúmal som vizuál, malé detaily, ako sú druhy kvetov, ktoré sa používajú, až po dizajn významných postáv, ako sú Sisu a Raya, a ikonické doplnky, ako sú Rayin meč či klobúk.”

Film sa do kín dostáva už tento štvrtok, 1. júla, na Slovensku zabezpečuje jeho distribúciu spoločnosť CinemArt SK.

