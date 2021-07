Približne rok ubehol od obnovy Židovského cintorína a postavenia pamätníka obetiam holokaustu v Ružomberku a v utorok 13. júla na Orave, v Námestove, slávnostne sprístupnili ďalší obnovený cintorín.

Pomáha Liptovu aj Orave

Prezident spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo pomohol Liptákom aj Oravcom finančne, aby mohli dať tieto miesta do vhodného stavu. Námestovský cintorín pred dvoma rokmi zničili vandali. Vyvalili a poškodili 52 náhrobných kameňov.

Po polroku intenzívnych prác ho dali do poriadku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá poukázala na spoluprácu ľudí. „Všetkých nás nemilo prekvapila devastácie v decembri roku 2019. O to viac nás potešila solidarita, spolupráca, iniciatíva ľudí, ktorí stoja za tým, že cintorín bol obnovený. Je to dobrý symbol toho, že ak sa niečo zbúra a ak v nás je ľudskosť, humanizmus, tak sa niečo iné a nové môže postaviť a ukázať svoju silu. Je dôležité, aby sme neboli ľahostajní ku svojej minulosti, lebo sa nám môže stať, že budúcnosť bude ľahostajná k nám.“

Oravci takí nie sú

Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, poďakoval všetkým, ktorí prispeli k obnove pietneho miest v Námestove. „Toto je taká malá oslava víťazstva Oravcov nad nenávisťou. Čin neznámych ľudí, ktorí zvalili 52 náhrobných kameňov, zmobilizoval celú Oravu. Poznám Námestovčanov aj Oravcov, sú úplne iní a týmto gestom dali najavo, že toto tu nechcú.“

Ilustračné foto Zdroj: ECO – INVESTMENT

Vysvetlil, že kedysi žilo na Slovensku 950 židovských komunít, dnes ich je len dvanásť. „Podľa sčítania spred desiatich rokov nás tu žije dvetisíc Žiadľ, nemáme silu a energiu starať sa o 950 židovských cintorínov, o svoje dedičstvo, miesto posledného odpočinku našich súvercov. Ako tak zvládame sto. Ale bez prispenia dobrých a šľachetných ľudí by sme nezvládli ani to.“

V súčasnosti v Námestove už žiadny židovský obyvateľ nie je. Posledných 74 osôb odtiaľto deportovali v rokoch 1942 a 1943 do koncentračných táborov.

Pomohli dobrovoľníci

Medzi aktívnych dobrovoľníkov sa radí ja Karol Kurtulík z Námestova, zakladateľ OZ Pamätaj, ktorý je správcom miestneho Židovského cintorína. Po zničení cintorína zaznamenal obrovský záujem o túto udalosť z celého sveta. „Rozhodli sme sa urobiť príbeh priateľstva. Oslovil som známych, ochotne pomohli a pomohla aj korona, pretože ľudia nemohli pracovať v zahraničí, boli doma a zapojili sa do obnovy. A podarilo sa.“ Dodal, že prípadné vyčíňanie ďalších vandalov už nasníma kamera.

Richard Duda na záver ešte poskytol informáciu o prebiehajúcej obnove a výstavbe pamätníka obetiam holokaustu v Dolnom Kubíne. Aj naň prispel Milan Fiľo. „Pani Jurčíková, spolu so svojimi ľuďmi, robíte úžasnú prácu. Ďakujeme vám.“

Ilustračné foto Zdroj: ECO – INVESTMENT

