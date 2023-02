O netopieroch kolujú mýty, že škodia, napádajú ľudí, zamotávajú sa im do vlasov. Nie je to ale pravda. Práve naopak, druhy obývajúce sídliská plnia užitočnú funkciu. Tam, kde bývame, sa živia komármi a iným hmyzom aktívnym počas noci. Tým sa starajú o rovnováhu v prírode.

S érou zatepľovania panelákov však prišiel problém a tisíce netopierov aj vtákov začalo hynúť vo svojich skrýšach pri utesňovaní panelov. Iniciatívy v tejto veci na Slovensku sa ujali aj ochranári zo Spišskej Novej Vsi a vďaka nim sa udiala dôležitá zmena. Ich námaha bola natoľko významná, že si minulý rok získala pozornosť odborníkov a zaslúžila si celoslovenskú envirocenu Atlas od Nadácie VÚB. Tá otvorila prihlasovanie do ďalšieho ročníka a podporí víťazné organizácie sumou 50-tisíc eur.

Netopiere našli domov aj smrť v škárach bytoviek

Paneláky na Spiši patria medzi najviac osídlené netopierom raniakom hrdzavým na Slovensku. „Raniaky behom uplynulých desaťročí osídlili škáry medzi panelmi a atikové vetracie otvory panelových domov na sídliskách. Vyhovoval im pokoj a tma, našli tu priaznivé podmienky a bezpečie na svoj život,“ hovorí Bedřich Hájek zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), základnej organizácie Slovenský raj.



Veľký boom zatepľovania panelových domov na sídliskách ale spôsobil, že pri utesňovaní škár medzi panelmi zostali mnohé netopiere uväznené. A tie, ktoré prežili, prišli o úkryty. Rovnaký osud postihol aj užitočné druhy vtákov ako dážďovníky či belorítky, ktoré si stavajú hniezda pod strechami.

Ochranári sa postarali o to, aby sa súčasťou zatepľovania bytoviek stalo aj umiestnenie náhradných hniezd a búdok pre vtáky a netopiere Zdroj: Nadácia VÚB

Veľký krok pre záchranu zvieracích susedov

Spišskí ochranári začali mapovať výskyt netopierov a vtákov na sídliskách a zisťovali, kde sa chystá zatepľovanie, aby mohli ohrozené živočíchy zachrániť. Snažili sa komunikovať so stavbármi, ich práca ale bola dlhé roky bez väčších výsledkov. Nakoniec však priniesla ovocie a vyústila dokonca do legislatívnych opatrení.

„Podarilo sa nám dosiahnuť, aby sa záväznou súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na zateplenie objektu stal prieskum týkajúci sa osídlenia budovy netopiermi a vtákmi. A tiež, aby bolo na tieto budovy povinné umiestňovať náhradné hniezda pre belorítky a polystyrénové búdky pre netopiere a dážďovníky. Druhým krokom bolo, aby všetky náklady s tým spojené boli hradené investorom,“ vymenúva úspechy Bedřich Hájek a dodáva: „Tieto netopiere a vtáky môžeme chrániť jedine tak, že im naďalej umožníme žiť vedľa človeka. Keby sme im tu nevytvárali podmienky, ich počet by klesal a postupne by sa mohli stať ohrozenými vymierajúcimi druhmi.“

Bedřich Hájek si cenu Atlas prevzal od známeho britského dokumentaristu Nigela Marvena, ktorý natáča dokument o slovenskej prírode Zdroj: Nadácia VÚB

Experti na ochranu životného prostredia nešetria chválou

Výsledky práce na sídliskách Spišskej Novej Vsi zarezonovali v apríli 2022 aj v celoslovenskom ocenení Atlas, ktoré vyzdvihuje každoročne najvýraznejšie činy ochrany prírody po celom Slovensku. Nominované projekty v ňom posudzuje porota uznávaných expertov na životné prostredie a záchranu biodiverzity. Ochranársky zväz zo Slovenského raja získal spolu s verejným uznaním aj grant na ďalší rozvoj v hodnote 10-tisíc eur.

„Ocenenie Atlas nás posilnilo v našom úsilí, potvrdilo že práca mimovládnych ochranárskych organizácií má zmysel, je prínosom a niekto si ju všíma. Základné organizácie SZOPK, ktorých sú desiatky po celom Slovensku, nemajú vybudovanú nijakú infraštruktúru, podmienky pre prácu v teréne. Získanie finančnej podpory nám pomohlo k rekonštrukcii a zriadeniu prenosného zariadenia pre záchranu živočíchov na staveniskách aj v teréne,“ vysvetľuje zástupca ocenených ochranárov.

Tím ochranárov okolo Bedřicha Hájka sa venuje aj líniovej výsadbe v poľnohospodárskej krajine, čo pomáha znižovať negatívny dopad klimatických zmien Zdroj: archív BH

Tím aktivistov zo Spiša pootvoril dvere dôležitej téme ochrany živočíchov pri zatepľovaní budov a dnes sa tejto práce chytajú už aj ochranári z ďalších neziskoviek aj štátnej ochrany prírody. „O túto činnosť je medzi ochranármi záujem, a to je dobre. My sa tak môžeme posúvať ďalej aj v ďalších prospešných aktivitách. Radi by sme podporili zriadenie areálu v NP Slovenský raj a tým pomáhať v odchove a navrátení vyhubených a ohrozených druhov do prírody tam, kde je to ešte možné,“ približuje ďalšiu víziu Bedřich Hájek a uzatvára: „Môžem len odporučiť kolegom z ďalších základných organizácií SZOPK zaoberajúcich sa bocianmi, netopiermi či obojživelníkmi, ale aj z ďalších ochranárskych združení, aby dali o svojej záslužnej práci v ochrane biodiverzity vedieť a využili šancu, ktorú predstavuje cena Atlas.“

Do 28. februára máte šancu prihlasovať zelené projekty

Najväčšia iniciatíva, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre planétu a udržateľný rozvoj, sa koná už po tretíkrát. Envirocena Atlas otvorila prihlasovanie nových projektov. Ak rozvíjate dlhodobo svoje zelené poslanie a pracujete v neziskových organizáciách, v rámci samospráv, škôl či firiem, môžete prihlásiť svoje aktivity zrealizované v roku 2022 do jednej z kategórií:

Biodiverzita – záchrana konkrétnych prírodných lokalít, fauny a flóry s cieľom udržať rozmanitosť druhov, Životné prostredie – ochrana ovzdušia, vody a pôdy a riešenia proti klimatickým zmenám, Osveta – vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia, Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem, Sociálno-ekologické podnikanie – inovatívne riešenia v biznise, ktoré spájajú rozvoj udržateľnosti s pomocou znevýhodneným ľuďom a komunitám, Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní a prínos pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky, Detský enviročin – nasledovania hodné skutky detí a mladých ľudí (jednotlivcov či kolektívov) v prospech planéty.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odnesie ocenenie aj jeden z projektov, ktorý získa najväčšiu podporu v online hlasovaní. Cena verejnosti za mimoriadnu myšlienku a prínos v ochrane životného prostredia či podpore zelenej ekonomiky poputuje zvolenému víťazovi spomedzi 21 príbehov, ktoré posunie do finále odborná porota. Spolu s udelením verejnej pocty, pod ktorú sa podpisujú svojou záštitou aj Ministerstvo životného prostredia SR a organizácia ZMOS, je súčasťou ocenenia v prvých piatich kategóriách aj finančná odmena. Celkovo tak Nadácia VÚB rozdelí 50-tisíc eur.

Tak ako minulý rok, Nadácia VÚB opäť v apríli na Deň Zeme ocení výnimočné projekty, ktoré sa zasluhujú o ochranu prírody Zdroj: Nadácia VÚB