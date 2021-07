Máte radi čučoriedky? Nemusíte chodiť do lesa, zabehnite do reťazca!

Vedeli ste, že čučoriedka je vlastne brusnica? Jej botanický názov je totiž brusnica čučoriedková. A tieto tmavomodré bobuľky, ktoré dostaneme kúpiť v Kauflande väčšiu časť roka, patria k obľúbeným druhom drobného ovocia. Niet sa čo čudovať, sú skvelé samotné, v ovocnom šaláte, s jogurtom či zmrzlinou, vo sviežej smotanovej torte, aj v nadýchanej bublanine. Kedysi sme ich zbierali v lese, dnes za to môžeme dostať mastnú pokutu, najmä ak sa neudržíme v národných parkoch a chránených územiach a niečo predsa len hodíme do košíka. Preto je rozumnejšie nechať lesné čučoriedky obyvateľom lesa a zabehnúť si do najbližšieho Kauflandu pre vaničku veľkých, čerstvých, šťavnatých plodov.

KANADSKÉ - A PREDSA ZO SLOVENSKA

Presnejšie rôzne odrody kanadských čučoriedok z Horného Šariša alebo zo Žitného ostrova. Presne odtiaľ ich dodáva do Kauflandu spoločnosť Boni Fructi.

„Na Hornom Šariši sú na pestovanie čučoriedok ideálne podmienky, kyslejšia vzdušná pôda s dostatkom humusu a tiež dostatok vlahy. Na Žitnom ostrove je pôda zásaditá, takže ju treba upravovať substrátom s rašelinou a borovicovou štiepkou, ktoré ju okyslia,“ hovorí zasvätene Martin Dokupil, obchodný manažér z Boni Fructi.

Možno by ste si mysleli, že pestovanie čučoriedok je jednoduchá záležitosť, ale aj táto plodina si vyžaduje svoje. Vhodnú pôdu, vlahu a tiež akurátne počasie bez veľkých teplotných výkyvov a ľadových krúp, ktoré sú veľkou hrozbou pre úrodu. Kým v zahraničí už pestujú aj odolnejšie odrody, ktoré možno oberať strojmi, u nás sa zbierajú zrelé bobule zatiaľ ručne. Šikovný oberač zvládne obrať za deň aj 80 kilogramov čučoriedok.

PROTI NÁLETOM ŠKORCOV

„Oberať ich treba veľmi opatrne, aby sa plody nepoškodili. Na začiatku sezóny, ktorá trvá približne od polovice júna do konca septembra, je plodov menej, neskôr rastú vo väčších strapcoch. Kvalitné a dokonale zrelé bobule oberači dávajú priamo do vaničiek z buničiny s hmotnosťou 125 g a 250 g. Prevážia ich, uložia do chladu a v čo najkratšom čase distribuujú do logistického skladu Kauflandu, aby sa k zákazníkovi dostali čerstvé,“ vysvetľuje M. Dokupil.

Bohatú úrodu počas sezóny zabezpečuje výsadba rôznych odrôd, ktoré dozrievajú postupne. Pred náletmi škorcov a iných operených záškodníkov ich chránia sieťami.

„Hlavne pred škorcami, to sú organizované nálety – kým časť kŕdľa zobe bobule, druhá časť dáva pozor, aby ich nikto nerušil. To by ste mali vidieť! Siete im v tom zabránia a chránia úrodu aj pred ľadovými krúpami,“ dodáva M. Dokupil. Za zmienku stojí, že čučoriedky pestovateľov na Žitnom ostrove sa hrdia certifikátom GLOBALG.A.P. (potvrdzuje bezpečnú a trvalo udržateľnú poľnohospodársku produkciu) a na Hornom Šariši ich zasa pestujú bio spôsobom, no na samotný certifikát si ešte musia počkať.

DROBNÉ OVOCIE JE V TRENDE

Bobuľové ovocie sme si obľúbili – čerstvých čučoriedok, jahôd, malín aj černíc v ponuke reťazcov pribúda. Aj obchodný dodávateľ z Boni Fructi potvrdzuje, že postupne rozširujú plochy na pestovanie čučoriedok a vyberajú si odrody, ktoré sú zárukou bohatej úrody.

Záujem spotrebiteľov o drobné ovocie rastie a pestovatelia sa tomuto trendu prispôsobujú. Na Slovensku je aktuálne približne 20 pestovateľov čučoriedok a úrodu zbierajú z plochy asi 100 hektárov. Toto ovocie je vhodné pre pestovanie na malých rodinných farmách, ktoré ho môžu ponúknuť prostredníctvom odbytových spoločností aj veľkým obchodným reťazcom.

A keď už je reč o obchodných reťazcoch, treba pripomenúť, že práve Kaufland podporuje slovenských pestovateľov a veľmi rád ponúka ich kvalitnú produkciu svojim zákazníkom.

„Aj v Kauflande platí, že v širokom a kvalitnom sortimente z približne 300 druhov čerstvého ovocia a zeleniny sú čučoriedky medzi zákazníkmi veľmi obľúbené. Počas sezóny máme v ponuke rôzne odrody kanadských čučoriedok predovšetkým od domácich pestovateľov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme,“ potvrdzuje záujem obchodu i kupujúcich Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

Čučoriedky vraj patria k najzdravším druhom ovocia, zhodujú sa odborníci na zdravú výživu. A pretože ich sezóna netrvá zasa tak dlho, mali by sme si ich dopriať, keď sú v ponuke čerstvé a kvalitné. Nielen pre zdravie, ale aj preto, že je to veľmi chutné ovocie. Popritom podporíme kus tvrdej poctivej práce slovenských pestovateľov, ktorá sa skrýva za každým balením tmavomodrých bobúľ.

TOTO STE VEDELI O ČUČORIEDKACH?

⮚ Hoci rastú aj v našich lesoch, pochádzajú zo Severnej Ameriky.

⮚ Severná Amerika vypestuje 90 % svetovej produkcie čučoriedok.

⮚ Patria k málu druhov ovocia, ktoré je prirodzene modré.

⮚ Patria k najzdravšiemu ovociu s najvyšším podielom antioxidantov a vitamínu C, takže posilňujú imunitu a chránia pred mnohými chorobami.

⮚ Obsahujú látky s protibakteriálnymi účinkami antokyaníny, ktoré pomáhajú proti hnačkám a črevným poruchám.

⮚ V slovenských nárečiach ich nazývajú aj čičorietka, čečeriedka, borovka, borúfka, borovnica, hafira, jafira.

