Martin Poliačik so svojou firmou v tichosti pomáha - nielen ľuďom z Ukrajiny

Sú momenty, kedy je naozaj potrebná súdržnosť. V čase vojny ešte viac. Úžasné je, ak sa tá súdržnosť dokáže nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho, že je to možné, je napríklad bývalý poslanec Martin Poliačik, ktorý sa po ukončení svojej politickej kariéry venuje najmä lektorovaniu kritického myslenia v Akadémii kritického myslenia, ale aj podnikateľskej činnosti s manželkou a švagrom vo firme Zoras, ktorá sa zaoberá zdravým spánkom. Značka Zoras dlhodobo pomáhala doma, na Slovensku, najmä svojimi záťažovými prikrývkami Gravity Blankets, ktoré darovala rozličným terapeutickým zariadeniam, najmä s detičkami, ale aj dospelými. “Gravitky”, ako ich volajú, totiž kedysi vznikli hlavne ako terapeutické pomôcky. „Záťažové prikrývky nepomáhajú iba pri zaspávaní a zlepšovaní kvality spánku, Sú tiež výbornou pomôckou pri záchvatoch úzkosti, vyrovnávaní sa s traumou alebo pri depresiách. Preto sme hneď po vypuknutí vojny začali hľadať spôsoby, ako nimi pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou.” povedal Martin Poliačik.

Ilustračné foto Zdroj: Zoras

Pomoc pre 5-ročného chlapčeka s autizmom

Práve záťažovú prikrývku darovali Ľudmile, Ukrajinke, ktorá pred vojnou utiekla aj s 5-ročným synčekom s diagnostikovaným autizmom. Samozrejme, že zmena prostredia a náročný útek pred vojnou sa na chlapčekovi podpísali, najmä na jeho spánku. “Prišla nám žiadosť o záťažovú prikrývku. Myslel som, že už v sklade žiadna nie je, lebo všetky určené na darovanie sme predtým nachystali na distribúciu pre českých a slovenských terapeutov, no napokon sme jednu ešte našli,” povedal Poliačik. Oboch manželov veľmi potešilo, keď im mama Ľudmila dala vedieť, že vďaka záťažovej prikrývke chlapček prvýkrát v živote zaspal sám a po náročnom úteku z domova si konečne oddýchol. “Iróniou je, že mali záťažovú prikrývku objednanú domov a mala im doraziť 24. februára. Prevziať si ju už nestihli.” povedal Poliačik.

Ilustračné foto Zdroj: Zoras

Vojna je náročná aj pre psychoterapeutov

Kedysi sa s dôsledkami vojny po každej stránke museli vyrovnávať ľudia sami alebo s pomocou kňazov, dopad na ich psychiku a ďalší život nikto nejako výrazne neriešil. Dnes je to inak a veľkou výzvou je aktuálna situácia pre psychoterapeutov nielen na Ukrajine, ale aj v susediacich krajinách, ktoré čelia veľkému prílivu utečencov. Pomôcť s prácou s obeťami vojny môže aj 120 záťažových prikrývok, ktoré manželia Poliačikovci na tento účel dostali od výrobcu v Poľsku a následne distribuovali terapeutom a terapeutkám na Slovensku i Čechách ako pomoc pri práci s obeťami vojny.

Časť putovala aj do OZ Centrum Slniečko, ktorému darovali pár záťažových prikrývok už v minulosti. Centrum pracuje s týranými, sexuálne zneužívanými deťmi a obeťami domáceho násilia a firma Zoras im Záťažové prikrývky za účelom využitia pri terapii venovala už v minulosti.“Dôvod, prečo sme sa rozhodli všetkých 120 prikrývok darovať terapeutom a terapeutkám, je ten, že cez ich pomoc vieme zvyšovať nielen kvalitu života utečencov a utečenkýň z Ukrajiny, ale aj ľuďom, ktorí s psychickými problémami zápasia u nás doma. Považujeme za veľmi potrebné všímať si aj psychické rany, ktoré majú po pandémii alebo v dôsledku domáceho násilia ľudia okolo nás. Myslíme si, že práve vlna solidarity, ktorú práve zažívame, je príležitosťou pre pomoc všetkým, ktorí ju skutočne potrebujú.“ uzavrel Poliačik s tým, že keď vidíme človeka v núdzi, nemalo by byť dôležité, odkiaľ prišiel. On sám bol ako dobrovoľník pomáhať na hraniciach Srbska a Chorvátska už pri utečeneckej kríze v roku 2015.

Ilustračné foto Zdroj: Zoras